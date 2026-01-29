Vorteilswelt
Mittel gegen Raser

Stadt Salzburg sperrt das Neutor in der Nacht

Salzburg
29.01.2026 15:09
Das Durchfahrtsverbot gilt für beide Richtungen und enthält einige Ausnahmen.
Das Durchfahrtsverbot gilt für beide Richtungen und enthält einige Ausnahmen.
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein Schild als Mittel gegen die nächtliche Lärmbelästigung – genau das hat die Stadt Salzburg jetzt vor dem Neutor aufgestellt. Es soll den geplagten Anrainern am Wochenende mehr Ruhe bringen. Zwischen 22 Uhr und 4 Uhr dürfen kaum noch Autos in den Tunnel.

Aufheulende Motoren, lautes Hupen und starkes Beschleunigen: Die Anrainer des Salzburger Stadtteils Riedenburg leiden zunehmend unter nächtlichen Ruhestörungen von Autofahrern. Um dem etwas entgegen zu setzen, gilt ab morgen, Freitag, an den Wochenenden ein Nachtfahrverbot im Neutor. 

Lesen Sie auch:
Vergangene Woche crashte ein Lenker im Stadtgebiet wegen überhöhter Geschwindigkeit.
Vorstoß aus Salzburg
Rasern den Führerschein lebenslang entziehen?
27.01.2026
Erneuter Raserunfall
Mit 100 km/h durch Altstadt: Politik schaut nur zu
26.01.2026
Inklusive Notbremsung
Raser bretterte mit Kleinkindern im Auto 207 km/h
28.01.2026

Konkret dürfen dann im Zeitraum von 22 bis 4 Uhr nur noch Linienbusse und Taxis durchfahren. Anrainer mit einer Parkberechtigung für die Zone I, Menschen mit einer Zufahrtsberechtigung für die Hofstallgasse und Hotelgäste im Goldenen Hirsch, der Blauen Gans und im Elefant dürfen ebenfalls weiterhin in der Nacht durchfahren. 

Salzburg

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
