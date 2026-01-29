Stadt Salzburg sperrt das Neutor in der Nacht

Konkret dürfen dann im Zeitraum von 22 bis 4 Uhr nur noch Linienbusse und Taxis durchfahren. Anrainer mit einer Parkberechtigung für die Zone I, Menschen mit einer Zufahrtsberechtigung für die Hofstallgasse und Hotelgäste im Goldenen Hirsch, der Blauen Gans und im Elefant dürfen ebenfalls weiterhin in der Nacht durchfahren.