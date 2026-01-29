Stadt Salzburg sperrt das Neutor in der Nacht

Ein Schild als Mittel gegen die nächtliche Lärmbelästigung – genau das hat die Stadt Salzburg jetzt vor dem Neutor aufgestellt. Es soll den geplagten Anrainern am Wochenende mehr Ruhe bringen. Zwischen 22 Uhr und 4 Uhr dürfen kaum noch Autos in den Tunnel.
Aufheulende Motoren, lautes Hupen und starkes Beschleunigen: Die Anrainer des Salzburger Stadtteils Riedenburg leiden zunehmend unter nächtlichen Ruhestörungen von Autofahrern. Um dem etwas entgegen zu setzen, gilt ab morgen, Freitag, an den Wochenenden ein Nachtfahrverbot im Neutor.
Konkret dürfen dann im Zeitraum von 22 bis 4 Uhr nur noch Linienbusse und Taxis durchfahren. Anrainer mit einer Parkberechtigung für die Zone I, Menschen mit einer Zufahrtsberechtigung für die Hofstallgasse und Hotelgäste im Goldenen Hirsch, der Blauen Gans und im Elefant dürfen ebenfalls weiterhin in der Nacht durchfahren.
