350 neue Jobs: Anlagenbauer erweitert Standorte

Warum das dynamische Preismodell Skispaß trübte
Hobbysportlerin sauer
Wegen des Ausbaus von erneuerbaren Energien steigt auch die Nachfrage nach sogenannten Turbogeneratoren, die Schwankungen im Stromnetz ausgleichen. Die Andritz-Gruppe baut solche Anlagen – und erweitert wegen des zunehmenden Bedarfs zwei Standorte. In Summe sollen dadurch 350 neue Arbeitsplätze entstehen.
Derzeit arbeiten am Linzer Standort des steirischen Anlagenbauers Andritz rund 200 Beschäftigte. Bis 2028 sollen mehr als 100 neue Arbeitsplätze dazukommen. Denn der Konzern baut sein Werk in Oberösterreichs Landeshauptstadt aus: „Wir werden 3000 Quadratmeter der bestehenden Fläche sanieren und circa 700 Quadratmeter für die Fertigung dazubauen“, sagt Andritz-Personalchef Engelbert Liebminger im „Krone“-Gespräch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.