Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zug hält nicht mehr

Petition für Rückkehr zu altem Fahrplan der S-Bahn

Salzburg
30.01.2026 08:30
Seit Dezember Geschichte: Die S3 verkehrte früher zwischen Saalfelden und Freilassing.
Seit Dezember Geschichte: Die S3 verkehrte früher zwischen Saalfelden und Freilassing.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Maximilian Kronberger
Von Maximilian Kronberger

Zugreisende und Pendler kämpfen seit der Fahrplanumstellung im Dezember mit teils schlechter gewordenen Bahnverbindungen. Dies betrifft vor allem Züge aus und in Pinzgau und Pongau. Eine Online-Petition von Bahnpendlern sammelt deshalb Unterstützer und fordert, diese Lücke wieder zu schließen.

0 Kommentare

Die Fahrplanumstellung im öffentlichen Verkehr im vergangenen Dezember hat einige Änderungen auf der Schiene der ÖBB gebracht. Neben mehreren Verbesserungen durch dichteren Takt im Fernverkehr, etwa auf der Strecke ins Gasteinertal oder in den Ennspongau, klaffen bei der Salzburger S-Bahn seither aber auch Lücken – die „Krone“ hat berichtet.

Zugfahrende müssen in Golling umsteigen, wenn sie an manchen Haltestellen vor oder hinter dem Pass Lueg aussteigen wollen. Die bisher über Jahre bewährte S-Bahn S3 wird dort nämlich seither gekappt. So sind beispielsweise Menschen, die mit dem Zug aus Bischofshofen zum Landeskrankenhaus fahren müssen, jetzt gezwungen, in Golling oder am Salzburger Hauptbahnhof umzusteigen. Die neu eingeführte R3 fährt nämlich nur mehr bis zum Hauptbahnhof. Die Fernzüge wiederum halten nicht an von der S3 angefahrenen Bahnhöfen wie Bad Vigaun.

Lesen Sie auch:
Im Pinzgau fährt nun die eigene S-Bahn-Linie R3 nach Salzburg.
„Krone“-Analyse
ÖBB-Fahrplanwechsel: Viele Gewinner und Verlierer
17.12.2025
Fahrplan in Kraft
Alles neu! Feuertaufe für Zugverbindungen
14.12.2025
Krone Plus Logo
Pendler benachteiligt
Neuer Fahrplan bringt Ärger in Schule und Arbeit
05.12.2025

Online-Unterschriften für Rückkehr
Pendler, die in die andere Richtung fahren, ärgern sich beinahe täglich. „Durch Zwangs-Umstiege kommen etwa Bedienstete des Krankenhauses Schwarzach fast ständig um einige Minuten zu spät zum Dienst“, sagt Friedrich Schinagl, Landeschef der Gewerkschaft vida und selbst Lokführer.

Die Gewerkschaft unterstützt deshalb eine Petition zur Rückkehr auf das bisher bewährte S-Bahn-System mit dem nächsten Fahrplanwechsel. Wolfgang Nöff, selbst Pendler von Salzburg in den Pongau, hat die Online-Unterschriftenliste gestartet. Künftig soll wieder, wie bisher bewährt, stündlich die S-Bahn mit Stopps an allen Bahnhöfen von Schwarzach oder Saalfelden nach Freilassing fahren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
161.129 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
126.020 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Ausland
Virus-Ausbruch in Indien: Ganz Asien alarmiert
107.586 mal gelesen
Kontrollen am Suvarnabhumi International Airport in Thailand 
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf