Petition für Rückkehr zu altem Fahrplan der S-Bahn

Zugreisende und Pendler kämpfen seit der Fahrplanumstellung im Dezember mit teils schlechter gewordenen Bahnverbindungen. Dies betrifft vor allem Züge aus und in Pinzgau und Pongau. Eine Online-Petition von Bahnpendlern sammelt deshalb Unterstützer und fordert, diese Lücke wieder zu schließen.
Die Fahrplanumstellung im öffentlichen Verkehr im vergangenen Dezember hat einige Änderungen auf der Schiene der ÖBB gebracht. Neben mehreren Verbesserungen durch dichteren Takt im Fernverkehr, etwa auf der Strecke ins Gasteinertal oder in den Ennspongau, klaffen bei der Salzburger S-Bahn seither aber auch Lücken – die „Krone“ hat berichtet.
Zugfahrende müssen in Golling umsteigen, wenn sie an manchen Haltestellen vor oder hinter dem Pass Lueg aussteigen wollen. Die bisher über Jahre bewährte S-Bahn S3 wird dort nämlich seither gekappt. So sind beispielsweise Menschen, die mit dem Zug aus Bischofshofen zum Landeskrankenhaus fahren müssen, jetzt gezwungen, in Golling oder am Salzburger Hauptbahnhof umzusteigen. Die neu eingeführte R3 fährt nämlich nur mehr bis zum Hauptbahnhof. Die Fernzüge wiederum halten nicht an von der S3 angefahrenen Bahnhöfen wie Bad Vigaun.
Online-Unterschriften für Rückkehr
Pendler, die in die andere Richtung fahren, ärgern sich beinahe täglich. „Durch Zwangs-Umstiege kommen etwa Bedienstete des Krankenhauses Schwarzach fast ständig um einige Minuten zu spät zum Dienst“, sagt Friedrich Schinagl, Landeschef der Gewerkschaft vida und selbst Lokführer.
Die Gewerkschaft unterstützt deshalb eine Petition zur Rückkehr auf das bisher bewährte S-Bahn-System mit dem nächsten Fahrplanwechsel. Wolfgang Nöff, selbst Pendler von Salzburg in den Pongau, hat die Online-Unterschriftenliste gestartet. Künftig soll wieder, wie bisher bewährt, stündlich die S-Bahn mit Stopps an allen Bahnhöfen von Schwarzach oder Saalfelden nach Freilassing fahren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.