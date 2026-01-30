Petition für Rückkehr zu altem Fahrplan der S-Bahn

Zugfahrende müssen in Golling umsteigen, wenn sie an manchen Haltestellen vor oder hinter dem Pass Lueg aussteigen wollen. Die bisher über Jahre bewährte S-Bahn S3 wird dort nämlich seither gekappt. So sind beispielsweise Menschen, die mit dem Zug aus Bischofshofen zum Landeskrankenhaus fahren müssen, jetzt gezwungen, in Golling oder am Salzburger Hauptbahnhof umzusteigen. Die neu eingeführte R3 fährt nämlich nur mehr bis zum Hauptbahnhof. Die Fernzüge wiederum halten nicht an von der S3 angefahrenen Bahnhöfen wie Bad Vigaun.