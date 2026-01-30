Vorteilswelt
Zum Kopfschütteln

„House Burping“: Lüften wird als Trend gefeiert

Leben
30.01.2026 06:00
Vor allem die ältere Generation wird sich über diesen Trend wundern: simples Lüften...
Vor allem die ältere Generation wird sich über diesen Trend wundern: simples Lüften...(Bild: Enola Craft - stock.adobe.com)
Porträt von Denise Zöhrer
Von Denise Zöhrer

„House Burping“ beweist, dass so gut wie alles zum viralen Trend werden kann – selbst, wenn es in fast jedem heimischen Mietvertrag als Pflicht erfasst wird. Nämlich, dass ausreichend gelüftet werden muss. Da verwundert es, dass viele Menschen das gezielte Öffnen von Fenstern erst jetzt entdecken.

Lüften gehört in den meisten Haushalten Österreichs zur täglichen Routine – egal ob zu Hause, oder am Arbeitsplatz. Da ist es schwer zu glauben, dass die USA das Öffnen der Fenster gerade als Neuheit entdecken und im Zuge eines viralen Trends auf sozialen Netzwerken zelebrieren. Unter dem Begriff „House Burping“, also „Haus-Bäuerchen“, findet man zahlreiche Postings und Videos dazu.

