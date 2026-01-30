„House Burping“: Lüften wird als Trend gefeiert

Lüften gehört in den meisten Haushalten Österreichs zur täglichen Routine – egal ob zu Hause, oder am Arbeitsplatz. Da ist es schwer zu glauben, dass die USA das Öffnen der Fenster gerade als Neuheit entdecken und im Zuge eines viralen Trends auf sozialen Netzwerken zelebrieren. Unter dem Begriff „House Burping“, also „Haus-Bäuerchen“, findet man zahlreiche Postings und Videos dazu.