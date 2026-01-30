„House Burping“: Lüften wird als Trend gefeiert

Grüne Politik zwischen Verboten und Spaßgetränken
Gehör für Jugend
„House Burping“ beweist, dass so gut wie alles zum viralen Trend werden kann – selbst, wenn es in fast jedem heimischen Mietvertrag als Pflicht erfasst wird. Nämlich, dass ausreichend gelüftet werden muss. Da verwundert es, dass viele Menschen das gezielte Öffnen von Fenstern erst jetzt entdecken.
Lüften gehört in den meisten Haushalten Österreichs zur täglichen Routine – egal ob zu Hause, oder am Arbeitsplatz. Da ist es schwer zu glauben, dass die USA das Öffnen der Fenster gerade als Neuheit entdecken und im Zuge eines viralen Trends auf sozialen Netzwerken zelebrieren. Unter dem Begriff „House Burping“, also „Haus-Bäuerchen“, findet man zahlreiche Postings und Videos dazu.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.