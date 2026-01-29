Fast jeder zweite Gründer ist in Salzburg weiblich

So viele neue Unternehmen hat es in Salzburg noch nie gegeben. Wie die Wirtschaftskammer mitteilt, haben im vergangenen Jahr 2545 Menschen eine Firma gegründet. Dabei liegt der Frauenanteil bei 46,8 Prozent. Im Schnitt sind die neuen Firmenchefs 36,4 Jahre alt.
In Salzburg hat es im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2024 ein Plus von 5,3 Prozent bei den Unternehmensgründungen gegeben. Besonders stark war der Zuwachs im Handel und im Bereich Information und Consulting, der auf 19,6 Prozent kommt. Nicht berücksichtigt sind hier selbstständige Personenbetreuer.
Am meisten gegründet wurde allerdings mit 42,3 Prozent im Bereich Gewerbe und Handwerk. Auf Platz zwei folgt der Handel (22,1 Prozent). 9,1 Prozent fanden im Bereich Tourismus und Freizeitwirtschaft und 6,5 Prozent in der Sparte Transport und Verkehr statt.
Salzburg unter Österreich-Schnitt
Österreichweit liegt Salzburg allerdings unter dem Durchschnitt. Hier lag das Plus ohne selbstständige Personenbetreuer bei 9,4 Prozent – und ist damit fast doppelt so hoch. Insgesamt gab es 2025 landesweit 38.978 neue Unternehmen.
