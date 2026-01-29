Fast jeder zweite Gründer ist in Salzburg weiblich

In Salzburg hat es im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2024 ein Plus von 5,3 Prozent bei den Unternehmensgründungen gegeben. Besonders stark war der Zuwachs im Handel und im Bereich Information und Consulting, der auf 19,6 Prozent kommt. Nicht berücksichtigt sind hier selbstständige Personenbetreuer.