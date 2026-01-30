Neuer Quarterback für die Salzburg Ducks

Der 23-jährige US-Amerikaner soll den Ducks in der neuen Saison der Austrian Football League (AFL) weiterhelfen und verhindern, dass es wieder zum letzten Tabellenplatz kommt. Die Fans bekommen ihren neuen Quarterback erstmals am 7. März zu sehen. Da findet das Pre-Season-Game gegen die Huskies aus Wels um 13 Uhr statt. Saisonstart in der AFL ist am 28. März daheim gegen die Fehervar Entrhoners.