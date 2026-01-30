Neuer Quarterback für die Salzburg Ducks

Die Salzburg Ducks wollen sich für die kommende Saison besser aufstellen. Der Footballclub verpflichtete mit Gavin Sukup einen neuen Quarterback, der in seiner Karriere mehrere Erfolge vorweisen kann.
Erst im Dezember 2025 schloss er seine College-Karriere als einer der erfolgreichsten Spieler in der Geschichte der NCAA Division II ab. Sukup wurde als First Team All-American (AFCA) ausgezeichnet und belegte bei der Wahl zur Harlon Hill Trophy – dem Äquivalent zur Heisman Trophy für Division II – den sensationellen zweiten Platz. Der Verein selbst bezeichnet Sukup in einer Aussendung deshalb auch als „Transfercoup“.
Der 23-jährige US-Amerikaner soll den Ducks in der neuen Saison der Austrian Football League (AFL) weiterhelfen und verhindern, dass es wieder zum letzten Tabellenplatz kommt. Die Fans bekommen ihren neuen Quarterback erstmals am 7. März zu sehen. Da findet das Pre-Season-Game gegen die Huskies aus Wels um 13 Uhr statt. Saisonstart in der AFL ist am 28. März daheim gegen die Fehervar Entrhoners.
