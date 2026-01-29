Eine Analyse in Gemälden: So tickt der Kunstmarkt

Sprach man früher über Kunst, wurde über „das Edle“, über Schönheit und Repräsentation geredet. Auch über die Leidenschaft des Kunstsammelns, den Geschmack derer, die ihre „Noble Begierde“ auslebten. Nur über Preise, Kunsthändler, ihre Netzwerke, Verkaufsstrategien und -trends, die Geheimnisse der Marktplätze wurde meist geschwiegen: „Noble Begierden“ wählten nun die Kuratoren Stephan Koja, Christian Huemer und Yvonne Wagner als Titel für ihren faszinierenden Versuch, erstmals (!) die Geschichte des europäischen Kunstmarkts analytisch aufzuarbeiten.