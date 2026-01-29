Eine Analyse in Gemälden: So tickt der Kunstmarkt

„Noble Begierden“ im Gartenpalais Liechtenstein: Die umfangreiche Schau zeigt erstmals die Geschichte des europäischen Kunsthandels, seiner Sammler, Händler, Messen, Auktionen und Strategien.
Sprach man früher über Kunst, wurde über „das Edle“, über Schönheit und Repräsentation geredet. Auch über die Leidenschaft des Kunstsammelns, den Geschmack derer, die ihre „Noble Begierde“ auslebten. Nur über Preise, Kunsthändler, ihre Netzwerke, Verkaufsstrategien und -trends, die Geheimnisse der Marktplätze wurde meist geschwiegen: „Noble Begierden“ wählten nun die Kuratoren Stephan Koja, Christian Huemer und Yvonne Wagner als Titel für ihren faszinierenden Versuch, erstmals (!) die Geschichte des europäischen Kunstmarkts analytisch aufzuarbeiten.
Spannendes Kunstmarktpanorama
Spannend, wie hier Spitzenkunstwerke der großen Liechtenstein-Mäzene mit Schätzen internationaler Sammlungen ein „Kunstmarktpanorama“ ergeben. Und beweisen, wie Europas Kunsthandel jahrhundertelang „tickte“, und zwar seit man im alten Rom griechische Skulpturen sammelte; und zu welchem Wirtschaftsfaktor Künstler, Werkstätten und Märkte in Metropolen wie Florenz, Antwerpen, Amsterdam, London, Paris, im Industriezeitalter oder im Wien der Klimt-Zeit wurden. Christian Huemer: „Seit der Digitalisierung wurden 230.000 Daten über Auktionen, Verkaufstendenzen, Zyklen gesammelt.“
Viele Werke bereiten besonderes Schauvergnügen: etwa Gemälde wie „Erzherzog Leopold Wilhelm in seiner Brüsseler Galerie“, Paninis Blick ins „Alte Rom“ (in der Abteilung: „The Grand Tour“), wunderbare Altarbilder für Private, eine Wand mit „Marktproduktionen“ von Brueghel, Valckenborch, De Momper. Sehenswert!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.