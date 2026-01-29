Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Politisch wie nie

„Größter Fan“: Nicki Minaj hält Händchen mit Trump

Außenpolitik
29.01.2026 13:19
Mit einem breiten Grinsen stand Nicki Minaj zuletzt mit Trump auf der Bühne.
Mit einem breiten Grinsen stand Nicki Minaj zuletzt mit Trump auf der Bühne.(Bild: AP/Jose Luis Magana)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Während seiner ersten Amtszeit hatte Rapperin Nicki Minaj den US-Präsidenten noch kritisiert. Jetzt stand sie bei einer Veranstaltung Händchen haltend mit ihm auf der Bühne und prahlt online mit der „Trump Gold Card“.

0 Kommentare

„Ich bin wahrscheinlich der größte Fan des Präsidenten“, sagte Nicki Minaj. „Und daran wird sich nichts ändern.“ Bei einer Veranstaltung in Washington wurde zuletzt ein Anlageprogramm vorgestellt, das Kindern helfen soll, Wohlstand aufzubauen. Die Rapperin zeigte sich dabei so politisch wie nie zuvor.

Trump griff sich Nicki Minajs Hand
Nicki Minaj präsentierte sich jüngst wieder als große Unterstützerin der MAGA-Bewegung. Vor wenigen Jahren hat sie sich noch für Frauenrechte und Meinungsfreiheit eingesetzt. Für ihre Unterstützung Trumps erntet die Musikerin immer wieder negative Kommentare online. Diese scheinen ihr nichts auszumachen: „Der Hass oder das, was die Leute sagen, beeinflusst mich überhaupt nicht. Es motiviert mich sogar, ihn noch mehr zu unterstützen“, sagte Minaj bei der Veranstaltung. Donald Trump nahm daraufhin ihre Hand auf der Bühne.

Mit messerlangen Fingernägeln krallte sich Nicki Minaj die Hand des US-Präsidenten.
Mit messerlangen Fingernägeln krallte sich Nicki Minaj die Hand des US-Präsidenten.(Bild: AFP/WIN MCNAMEE)

„Mein wunderbarer, gnädiger, charmanter Präsident“
Wenige Stunden nach ihrem gemeinsamen Auftritt postete Nicki Minaj ein Foto der „Trump Gold Card“ auf ihrem X-Account. Dazu schrieb sie „Naja ...“. In einem weiteren Posting schrieb sie: „Aufenthaltsgenehmigung? Das ist doch alles, was man so braucht.“ Sie schließe gerade die Einbürgerungspapiere ab, dank „meinem wunderbaren, gnädigen, charmanten Präsidenten.“

Minaj bekam „Gold Card“ offenbar umsonst
Mit der „Trump Gold Card“ können sich vermögende Ausländer um eine Million US-Dollar ein Aufenthaltsrecht in den USA kaufen. Das System ähnelt dem der Green Card. Es scheint, als hätte die Rapperin die „Trump Gold Card“ umsonst bekommen. 

Lesen Sie auch:
Beim genauen Betrachten der Ohren lässt sich die unechte Gesichtsbräune gut erkennen – ...
„Signiertisch schuld“
Weißes Haus mit neuer Erklärung zu Trumps Fleck
22.01.2026
Überraschender Wandel
„Liebe ihn“: Nicki Minaj plötzlich Trump-Fan
22.12.2025
Krone Plus Logo
„Krone“-Analyse
Von MAGA zu TACO: Warum Trump neuen Spitznamen hat
28.01.2026

Präsident stellte „Trump Accounts“ für Neugebohrene vor
Bei der Veranstaltung in Washington sagte der US-Präsident, dass Nicki Minaj hunderttausende Dollar für „Trump Accounts“ für Babys spenden werde. Die Accounts sollen es Kindern, die in den Jahren von 2025 bis 2028 geboren sind, ermöglichen, Geld anzusparen. In den Accounts erhalten sie je 1000 Dollar, die erst ausgezahlt werden, wenn die Kinder 18 sind.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Mehr Außenpolitik
Politisch wie nie
„Größter Fan“: Nicki Minaj hält Händchen mit Trump
Tausende Tote
EU macht Ernst: Neue Sanktionen gegen Iran
Peinlich für die FPÖ
„Republik Österren“: Blaues Posting voller Fehler
Blutbad im Iran
Mullah-Schergen sollen jetzt auf EU-Terrorliste
Pilnacek-U-Ausschuss
Gemeindeärztin: „Sohn wurden Reifen aufgestochen“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine