„Größter Fan“: Nicki Minaj hält Händchen mit Trump

Während seiner ersten Amtszeit hatte Rapperin Nicki Minaj den US-Präsidenten noch kritisiert. Jetzt stand sie bei einer Veranstaltung Händchen haltend mit ihm auf der Bühne und prahlt online mit der „Trump Gold Card“.
„Ich bin wahrscheinlich der größte Fan des Präsidenten“, sagte Nicki Minaj. „Und daran wird sich nichts ändern.“ Bei einer Veranstaltung in Washington wurde zuletzt ein Anlageprogramm vorgestellt, das Kindern helfen soll, Wohlstand aufzubauen. Die Rapperin zeigte sich dabei so politisch wie nie zuvor.
Trump griff sich Nicki Minajs Hand
Nicki Minaj präsentierte sich jüngst wieder als große Unterstützerin der MAGA-Bewegung. Vor wenigen Jahren hat sie sich noch für Frauenrechte und Meinungsfreiheit eingesetzt. Für ihre Unterstützung Trumps erntet die Musikerin immer wieder negative Kommentare online. Diese scheinen ihr nichts auszumachen: „Der Hass oder das, was die Leute sagen, beeinflusst mich überhaupt nicht. Es motiviert mich sogar, ihn noch mehr zu unterstützen“, sagte Minaj bei der Veranstaltung. Donald Trump nahm daraufhin ihre Hand auf der Bühne.
„Mein wunderbarer, gnädiger, charmanter Präsident“
Wenige Stunden nach ihrem gemeinsamen Auftritt postete Nicki Minaj ein Foto der „Trump Gold Card“ auf ihrem X-Account. Dazu schrieb sie „Naja ...“. In einem weiteren Posting schrieb sie: „Aufenthaltsgenehmigung? Das ist doch alles, was man so braucht.“ Sie schließe gerade die Einbürgerungspapiere ab, dank „meinem wunderbaren, gnädigen, charmanten Präsidenten.“
Minaj bekam „Gold Card“ offenbar umsonst
Mit der „Trump Gold Card“ können sich vermögende Ausländer um eine Million US-Dollar ein Aufenthaltsrecht in den USA kaufen. Das System ähnelt dem der Green Card. Es scheint, als hätte die Rapperin die „Trump Gold Card“ umsonst bekommen.
Präsident stellte „Trump Accounts“ für Neugebohrene vor
Bei der Veranstaltung in Washington sagte der US-Präsident, dass Nicki Minaj hunderttausende Dollar für „Trump Accounts“ für Babys spenden werde. Die Accounts sollen es Kindern, die in den Jahren von 2025 bis 2028 geboren sind, ermöglichen, Geld anzusparen. In den Accounts erhalten sie je 1000 Dollar, die erst ausgezahlt werden, wenn die Kinder 18 sind.
