„Größter Fan“: Nicki Minaj hält Händchen mit Trump

Trump griff sich Nicki Minajs Hand

Nicki Minaj präsentierte sich jüngst wieder als große Unterstützerin der MAGA-Bewegung. Vor wenigen Jahren hat sie sich noch für Frauenrechte und Meinungsfreiheit eingesetzt. Für ihre Unterstützung Trumps erntet die Musikerin immer wieder negative Kommentare online. Diese scheinen ihr nichts auszumachen: „Der Hass oder das, was die Leute sagen, beeinflusst mich überhaupt nicht. Es motiviert mich sogar, ihn noch mehr zu unterstützen“, sagte Minaj bei der Veranstaltung. Donald Trump nahm daraufhin ihre Hand auf der Bühne.