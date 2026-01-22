Was steckt hinter Trumps unerklärlichem Fleck?

Offiziell weiß man bisher nur, dass Trump an einer chronisch-venösen Insuffizienz leidet. Dabei handelt es sich um eine Durchblutungsstörung, wo sich Blut in den Venen staut. Dass solche an Händen auftreten, gilt bei Medizinern jedoch als unwahrscheinlich. Auch gilt der 79-Jährige bei einer Größe von 1,91 Metern und einem Gewicht von 102 Kilogramm als leicht übergewichtig.