Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sorge um US-Präsident

Was steckt hinter Trumps unerklärlichem Fleck?

Außenpolitik
22.01.2026 21:05
Beim genauen Betrachten der Ohren lässt sich die unechte Gesichtsbräune gut erkennen.
Beim genauen Betrachten der Ohren lässt sich die unechte Gesichtsbräune gut erkennen.(Bild: AP/Markus Schreiber, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit strahlend weißen Zähnen und gebräuntem Gesicht hat sich US-Präsident Donald Trump (79) in Davos präsentiert. Was jedoch ins Auge sticht: Seine linke Hand sah gar nicht gut aus.

0 Kommentare

Für Politiker bedeuten Gipfeltreffen Dauerstress. Der Terminplan ist durchgetaktet, Hunderte Begegnungen sind zu erledigen, jedes winzige Missgeschick kann in eine virale Schmutzkampagne ausarten und Pausen? Fehlanzeige!

Beim Weltwirtschaftsforum in Davos schüttelte Trump Hände im Akkord. Bis spätabends war der Amerikaner fleißig im Konferenzgebäude, trug dabei mitunter schwarze Handschuhe. Doch konnten Kameras in Davos einfangen, dass auf der linken Hand des US-Staatschefs ein riesiger blauer Fleck prangte. Trumps Arzt Sean Barbabella hatte in der Vergangenheit schon beschwichtigt: Durch tägliches Aspirin und viele Handschläge könne eine dunkle Verfärbung eben entstehen. Dabei handle es sich um keine Krankheit.

Jeder will mal: Bei so viel Einsatz bringt Überschminken auch nichts.
Jeder will mal: Bei so viel Einsatz bringt Überschminken auch nichts.(Bild: AFP/MANDEL NGAN)

Trump fakte eigenen Arztbrief
Über Trumps tatsächlichen Gesundheitszustand wird immer wieder gemunkelt. In Erinnerung geblieben ist insbesondere der legendäre „Arztbrief“ aus dem Wahlkampf 2016, der dem selbstverliebten Amerikaner eine stählerne Gesundheit bescheinigte. Wie sich später herausstellte, hatte diesen der Präsident höchstpersönlich ordentlich auffrisiert.

Lesen Sie auch:
Nachdem Trump seinen Vorgänger gerne „Sleepy Joe“ schimpfte, wird er nun selbst zum „Dozy Don“.
„Dozy Don ist zurück“
Trump pennt während Vortrags zu Fettleibigkeit ein
09.11.2025
High-Five gefährlich
Trump erklärt Blutergüsse auf seinen Händen
02.01.2026

Offiziell weiß man bisher nur, dass Trump an einer chronisch-venösen Insuffizienz leidet. Dabei handelt es sich um eine Durchblutungsstörung, wo sich Blut in den Venen staut. Dass solche an Händen auftreten, gilt bei Medizinern jedoch als unwahrscheinlich. Auch gilt der 79-Jährige bei einer Größe von 1,91 Metern und einem Gewicht von 102 Kilogramm als leicht übergewichtig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
138.463 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
122.878 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
119.668 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Außenpolitik
Sorge um US-Präsident
Was steckt hinter Trumps unerklärlichem Fleck?
Grönland-Gipfel
EU: „Uneinigkeiten nützen nur unseren Gegnern“
„Neue Bedrohung“
Stocker: Partnerschaft mit USA in kniffliger Phase
Gibt es Grönland-Deal?
Trump sicher: „Bekommen kostenlos, was wir wollen“
Missverständnis schuld
FPÖ verließ aus Protest Parlamentsausschuss
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf