Was steckt hinter Trumps unerklärlichem Fleck?

Mit strahlend weißen Zähnen und gebräuntem Gesicht hat sich US-Präsident Donald Trump (79) in Davos präsentiert. Was jedoch ins Auge sticht: Seine linke Hand sah gar nicht gut aus.
Für Politiker bedeuten Gipfeltreffen Dauerstress. Der Terminplan ist durchgetaktet, Hunderte Begegnungen sind zu erledigen, jedes winzige Missgeschick kann in eine virale Schmutzkampagne ausarten und Pausen? Fehlanzeige!
Beim Weltwirtschaftsforum in Davos schüttelte Trump Hände im Akkord. Bis spätabends war der Amerikaner fleißig im Konferenzgebäude, trug dabei mitunter schwarze Handschuhe. Doch konnten Kameras in Davos einfangen, dass auf der linken Hand des US-Staatschefs ein riesiger blauer Fleck prangte. Trumps Arzt Sean Barbabella hatte in der Vergangenheit schon beschwichtigt: Durch tägliches Aspirin und viele Handschläge könne eine dunkle Verfärbung eben entstehen. Dabei handle es sich um keine Krankheit.
Trump fakte eigenen Arztbrief
Über Trumps tatsächlichen Gesundheitszustand wird immer wieder gemunkelt. In Erinnerung geblieben ist insbesondere der legendäre „Arztbrief“ aus dem Wahlkampf 2016, der dem selbstverliebten Amerikaner eine stählerne Gesundheit bescheinigte. Wie sich später herausstellte, hatte diesen der Präsident höchstpersönlich ordentlich auffrisiert.
Offiziell weiß man bisher nur, dass Trump an einer chronisch-venösen Insuffizienz leidet. Dabei handelt es sich um eine Durchblutungsstörung, wo sich Blut in den Venen staut. Dass solche an Händen auftreten, gilt bei Medizinern jedoch als unwahrscheinlich. Auch gilt der 79-Jährige bei einer Größe von 1,91 Metern und einem Gewicht von 102 Kilogramm als leicht übergewichtig.
