„Liebe ihn“: Nicki Minaj plötzlich Trump-Fan

In der Vergangenheit hat sie sich immer wieder für Frauenrechte, die LGBTQ-Community und Meinungsfreiheit starkgemacht. Jetzt ist die Rapperin Nicki Minaj mit ihrem Auftritt bei „Turning Point USA“ aufgefallen, in dem sie von Donald Trump und MAGA schwärmte.
Sie gilt schon lange als die „Queen of Rap“ und als diese stand sie immer für ihre Prinzipien ein. Themen wie Frauenrechte und die „Black Lives Matter“-Bewegung lagen der heute 43-Jährigen in der Vergangenheit am Herzen. In dem Remix des Songs „Black Beatles“ schoss Nicki Minaj schon 2016 gegen Donald Trump und seine Politik: „Insel-Mädchen, Donald Trump will, dass ich nach Hause gehe.“
Minaj „liebt“ Vance und Trump
Umso bizarrer wirkt daraufhin ein Auftritt der Rapperin bei „Turning Point USA“, bei dem sie gemeinsam mit Erika Kirk – der Witwe des Gründers der konservativen Show, Charlie Kirk – händchenhaltend auftrat. Vor einer Frage-und-Antwort-Runde umarmten sie sich, in der Minaj Präsident Donald Trump und Vizepräsident J.D. Vance überschwänglich lobte. „Ich liebe beide“, sagte sie während des Gesprächs.
Rapperin wetterte gegen Gavin Newsom
Die Fragerunde startete damit, dass Erika Kirk die Rapperin bat, ihre Tweets vorzulesen, in denen sie den demokratischen Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, kritisierte. Kürzlich hatte Nicki Minaj Newsom in den sozialen Medien angegriffen, während er eine Präsidentschaftskandidatur für 2028 in Erwägung zieht, und sie kritisierte ihn dafür, Unterstützung für Transgender-Kinder zu äußern. „Stell dir vor, der Typ kandidiert damit, Trans-Kinder sehen zu wollen“, las sie ihren Tweet vom 12. Dezember am Sonntag vor. „Haha. Nicht einmal ein TRANS-ERWACHSENER würde damit antreten. Normale Erwachsene wachen auf und denken, sie wollen GESUNDE, SICHERE, GLÜCKLICHE Kinder sehen.“
Trump „schneidig und gutaussehend“
Neben ihrer Hasstirade auf Newsom schien sie aus dem Schwärmen für Trump und Vance gar nicht mehr herauszukommen. Sie habe „größten Respekt und Bewunderung“ für den Präsidenten. „Er hat, ich weiß nicht, ob er das überhaupt weiß, so vielen Menschen Hoffnung gegeben, dass es eine Chance gibt, die Bösen zu besiegen und zu gewinnen, und das mit erhobenem Kopf und intakter Integrität“, sagte sie weiter. An die jungen Männer im Publikum gerichtet sagte sie: „Ihr habt großartige Vorbilder wie unseren gutaussehenden, schneidigen Präsidenten und wie J.D. Vance, unseren Vizepräsidenten.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.