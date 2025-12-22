„Liebe ihn“: Nicki Minaj plötzlich Trump-Fan

Trump „schneidig und gutaussehend“

Neben ihrer Hasstirade auf Newsom schien sie aus dem Schwärmen für Trump und Vance gar nicht mehr herauszukommen. Sie habe „größten Respekt und Bewunderung“ für den Präsidenten. „Er hat, ich weiß nicht, ob er das überhaupt weiß, so vielen Menschen Hoffnung gegeben, dass es eine Chance gibt, die Bösen zu besiegen und zu gewinnen, und das mit erhobenem Kopf und intakter Integrität“, sagte sie weiter. An die jungen Männer im Publikum gerichtet sagte sie: „Ihr habt großartige Vorbilder wie unseren gutaussehenden, schneidigen Präsidenten und wie J.D. Vance, unseren Vizepräsidenten.“