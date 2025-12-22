Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Überraschender Wandel

„Liebe ihn“: Nicki Minaj plötzlich Trump-Fan

Society International
22.12.2025 17:45
Bei „Turning Point USA“ gab sich Nicki Minaj als große Trump-Verfechterin.
Bei „Turning Point USA“ gab sich Nicki Minaj als große Trump-Verfechterin.(Bild: AFP/OLIVIER TOURON)

In der Vergangenheit hat sie sich immer wieder für Frauenrechte, die LGBTQ-Community und Meinungsfreiheit starkgemacht. Jetzt ist die Rapperin Nicki Minaj mit ihrem Auftritt bei „Turning Point USA“ aufgefallen, in dem sie von Donald Trump und MAGA schwärmte.

0 Kommentare

Sie gilt schon lange als die „Queen of Rap“ und als diese stand sie immer für ihre Prinzipien ein. Themen wie Frauenrechte und die „Black Lives Matter“-Bewegung lagen der heute 43-Jährigen in der Vergangenheit am Herzen. In dem Remix des Songs „Black Beatles“ schoss Nicki Minaj schon 2016 gegen Donald Trump und seine Politik: „Insel-Mädchen, Donald Trump will, dass ich nach Hause gehe.“

Minaj „liebt“ Vance und Trump
Umso bizarrer wirkt daraufhin ein Auftritt der Rapperin bei „Turning Point USA“, bei dem sie gemeinsam mit Erika Kirk – der Witwe des Gründers der konservativen Show, Charlie Kirk – händchenhaltend auftrat. Vor einer Frage-und-Antwort-Runde umarmten sie sich, in der Minaj Präsident Donald Trump und Vizepräsident J.D. Vance überschwänglich lobte. „Ich liebe beide“, sagte sie während des Gesprächs. 

Lesen Sie auch:
Van Hunt, Halle Berry und LaQuan Smith
„Black Dandyism“
Die spektakulärsten Looks der Met Gala 2025
06.05.2025
Am Magna Racino
Festivals statt ESC? Milliardär erarbeitet Konzept
14.07.2025
Wegen Drogen-Festnahme
Rapperin Nicki Minaj muss noch ein Konzert absagen
31.05.2024

Rapperin wetterte gegen Gavin Newsom
Die Fragerunde startete damit, dass Erika Kirk die Rapperin bat, ihre Tweets vorzulesen, in denen sie den demokratischen Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, kritisierte. Kürzlich hatte Nicki Minaj Newsom in den sozialen Medien angegriffen, während er eine Präsidentschaftskandidatur für 2028 in Erwägung zieht, und sie kritisierte ihn dafür, Unterstützung für Transgender-Kinder zu äußern. „Stell dir vor, der Typ kandidiert damit, Trans-Kinder sehen zu wollen“, las sie ihren Tweet vom 12. Dezember am Sonntag vor. „Haha. Nicht einmal ein TRANS-ERWACHSENER würde damit antreten. Normale Erwachsene wachen auf und denken, sie wollen GESUNDE, SICHERE, GLÜCKLICHE Kinder sehen.“

Trump „schneidig und gutaussehend“
Neben ihrer Hasstirade auf Newsom schien sie aus dem Schwärmen für Trump und Vance gar nicht mehr herauszukommen. Sie habe „größten Respekt und Bewunderung“ für den Präsidenten. „Er hat, ich weiß nicht, ob er das überhaupt weiß, so vielen Menschen Hoffnung gegeben, dass es eine Chance gibt, die Bösen zu besiegen und zu gewinnen, und das mit erhobenem Kopf und intakter Integrität“, sagte sie weiter. An die jungen Männer im Publikum gerichtet sagte sie: „Ihr habt großartige Vorbilder wie unseren gutaussehenden, schneidigen Präsidenten und wie J.D. Vance, unseren Vizepräsidenten.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
139.567 mal gelesen
Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
139.016 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
103.921 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Society International
Überraschender Wandel
„Liebe ihn“: Nicki Minaj plötzlich Trump-Fan
Instagram-Hingucker
Sinnliche Weihnachtsgrüße von Emily Ratajkowski
2 Tage vor Weihnachten
„Driving Home For Christmas“: Chris Rea ist tot
Franziska Knuppe
Jobs wie Heidi Klum und Leni in Dessous sind No-Go
Queen-Orte entweiht!
Epstein-Bilder schocken Royals und Großbritannien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf