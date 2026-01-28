Von MAGA zu TACO: Warum Trump neuen Spitznamen hat

Ortlieb vor Rädler! ÖSV-Duo zeigt im Training auf
In Crans Montana
Schon seit Tagen hat man nichts mehr über Grönland gehört. War da nicht etwas mit Donald Trump? Der hat aber schon längst das Interesse an diesem Spielzeug verloren, das nicht so funktionieren wollte: „Krone“-Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz mit einer schonungslosen Analyse und einem neuen Spitznamen für den polternden US-Präsidenten. Außerdem: Warum die EU Trump trotzdem nicht den Stinkefinger zeigen kann.
Oder erinnern Sie sich an die 145 Prozent Straf-Zölle gegen China? Peking blieb hart und schlug mit 125 Prozent zurück. Diese Episode wurde kleinlaut weggeschwurbelt. Heute sind es 10 bis 20 Prozent.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.