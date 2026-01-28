Vorteilswelt
„Krone“-Analyse

Von MAGA zu TACO: Warum Trump neuen Spitznamen hat

Außenpolitik
28.01.2026 12:59
Leere Drohungen und nichts dahinter? Die Welt lernt langsam den Umgang mit US-Präsident Donald ...
Leere Drohungen und nichts dahinter? Die Welt lernt langsam den Umgang mit US-Präsident Donald Trump.(Bild: AP/Evan Vucci)
Porträt von Kurt Seinitz
Porträt von Kronen Zeitung
Von Kurt Seinitz und Kronen Zeitung

Schon seit Tagen hat man nichts mehr über Grönland gehört. War da nicht etwas mit Donald Trump? Der hat aber schon längst das Interesse an diesem Spielzeug verloren, das nicht so funktionieren wollte: „Krone“-Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz mit einer schonungslosen Analyse und einem neuen Spitznamen für den polternden US-Präsidenten. Außerdem: Warum die EU Trump trotzdem nicht den Stinkefinger zeigen kann.

Oder erinnern Sie sich an die 145 Prozent Straf-Zölle gegen China? Peking blieb hart und schlug mit 125 Prozent zurück. Diese Episode wurde kleinlaut weggeschwurbelt. Heute sind es 10 bis 20 Prozent.

Mehr Krone+ Artikel

