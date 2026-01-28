Von MAGA zu TACO: Warum Trump neuen Spitznamen hat

Schon seit Tagen hat man nichts mehr über Grönland gehört. War da nicht etwas mit Donald Trump? Der hat aber schon längst das Interesse an diesem Spielzeug verloren, das nicht so funktionieren wollte: „Krone“-Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz mit einer schonungslosen Analyse und einem neuen Spitznamen für den polternden US-Präsidenten. Außerdem: Warum die EU Trump trotzdem nicht den Stinkefinger zeigen kann.