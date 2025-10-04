Ungarn: Nächste Pride trotz Verbot abgehalten

Anna Robosch, Gemeinderätin für die SPÖ und SoHo-Landesvorsitzende in der Steiermark, gab an, dass sie unmittelbar nach ihrer Ankunft in Pécs von der Polizei angehalten worden seien. Die Exekutivbeamten überprüften die Identität einer Drag Queen, die mitangereist war. Grünen-Gemeinderat Tristan Ammerer zufolge argumentierte das die Polizei damit, dass in Ungarn Strafen drohen, wenn Männer Frauenkleidung tragen oder sich queere Menschen öffentlich küssen. Das ungarische Kinderschutzgesetz untersagt zwar die Darstellung von LGBTQ+-Inhalten gegenüber Minderjährigen, ist jedoch vage formuliert.