Pride-Verbot war „fettes Eigentor“ für Orbán

Das von der Regierung erlassene Verbot für die Regenbogenparade in Budapest hat am Samstag das komplette Gegenteil bewirkt. Noch nie wurden so viele Teilnehmer gezählt. Die Veranstaltung lief friedlich ab. Während die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán von einer „Demonstration auf Befehl Brüssels“ spricht, sieht Ungarns Opposition ein „fettes Eigentor“ Orbáns.