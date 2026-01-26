Altacher siegten im letzten Vorbereitungs-Test

Altachs Innenverteidiger Paul Koller steht vor einem Wechsel. Wenn der Schein nicht trügt, könnte der Steirer schon am Sonntag im Dress des Cupgegners Sturm Graz auflaufen. Der 23-Jährige fehlte im gestrigen Testspiel gegen Schaffhausen. Damit hat Koller bei allen vier Probeläufen gefehlt. Auch Luca Kronberger steht vor einem Wechsel, offen ist, wohin dessen Reise gehen soll. Damit ist auch klar, dass Sportdirektor Philipp Netzer in den nächsten Tagen noch nachlegen muss.