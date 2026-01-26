Altacher siegten im letzten Vorbereitungs-Test

Die Rheindörfler schlossen das letzte Testspiel der Frühjahrsvorbereitung mit einem 5:4-Sieg gegen den Schweizer Drittligisten Schaffhausen ab, Offensivmann Patrick Greil war – wie auch schon so oft im Herbst – der gefährlichste Mann beim Ländle-Klub.
Altachs Innenverteidiger Paul Koller steht vor einem Wechsel. Wenn der Schein nicht trügt, könnte der Steirer schon am Sonntag im Dress des Cupgegners Sturm Graz auflaufen. Der 23-Jährige fehlte im gestrigen Testspiel gegen Schaffhausen. Damit hat Koller bei allen vier Probeläufen gefehlt. Auch Luca Kronberger steht vor einem Wechsel, offen ist, wohin dessen Reise gehen soll. Damit ist auch klar, dass Sportdirektor Philipp Netzer in den nächsten Tagen noch nachlegen muss.
Weiterhin in Torlaune ist hingegen Topscorer Patrick Greil, der gegen den Schweizer Drittligisten zweimal traf und mit vier Treffern in drei Testspielen – gegen FAC fehlte er krankheitsbedingt – nahtlos an seine starke Herbstsaison angeschlossen hat. Beim letztlich sicheren 4:2-Erfolg gegen Schaffhausen im letzten Testspiel hat neben Greil auch Stürmer Ousmane Diawara zwei Tore geschossen. Der 45-minütige Nachschlag der zweiten Garnituren verlief nicht nach Wunsch. Nur Marlon Mustapha scorte für Altach, die Gäste trafen doppelt.
