In diesem XXXLutz sucht man vergeblich nach Möbeln

Seit 30 Jahren serviert Möbelriese XXXLutz in seinen Restaurants Hausmannskost – vom Schnitzel bis zum Frühstück. Während neuerdings Roboter das Personal unterstützen, locken unter anderem die beliebten Gutscheine mehrere Millionen Gäste pro Jahr. Warum in Wien manche Besucher im Restaurant nach Möbeln suchen ...
Vom Berner Würstel bis zum Rumpsteak versorgt die XXXLutz-Gruppe mit ihren 47 Restaurants seit nunmehr 30 Jahren die Österreicher fast täglich mit preisgünstigen Speisen – mittlerweile sogar mit robotisierter Unterstützung. Im einzigen Lutz-Restaurant ohne angeschlossenes Möbelhaus in der Wiener Mariahilfer Straße sind drei Bedienroboter, sogenannte „Lutzis“, im Einsatz. Auch in anderen Filialen erhalten die Mitarbeiter entsprechende Unterstützung. Gastronomiechef Andreas Haderer betont, dass pro Restaurant nicht noch mehr Roboter eingesetzt und deswegen keine Mitarbeiter gekündigt würden.
Ein Drittel des Publikums kommt zum Frühstücken
Obwohl das Schnitzel weiterhin das beliebteste Gericht der Gäste ist, kommt rund ein Drittel der Kundschaft ausschließlich wegen des Frühstücks – inklusive fixer Stammtische. Die im Jahr 1996 gegründeten und in Eigenregie betriebenen Restaurants des weltweit zweitgrößten Möbelhändlers, der vergangenes Jahr sechs Milliarden Euro Umsatz erzielt hatte, setzen im Produktportfolio vor allem auf Hausmannskost. Andere Speisen hätten es schwer: „Süßkartoffeln wollte bei uns vor 15 Jahren noch niemand essen“, ergänzt Haderer lachend.
Seit dem Jahr 2025 gibt die Speisekarte Auskunft über die Herkunft der Lebensmittel – inklusive 100 Prozent österreichischem Schweinefleisch. Die niedrigen Preise könnten dank langjähriger Partnerschaften mit den Lieferanten gehalten werden. Insgesamt betreibt XXXLutz 170 Restaurants in neun europäischen Ländern, die ihre Türen allein hierzulande für 10 Millionen Gäste pro Jahr öffnen. Der Standort in der Mariahilfer Straße soll dabei das einzige Stand-alone Restaurant bleiben. Unternehmenssprecher Thomas Saliger erklärt, dass Gäste dort nicht selten nach Möbeln suchen würden.
