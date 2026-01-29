Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schnitzelkönig

In diesem XXXLutz sucht man vergeblich nach Möbeln

Wirtschaft
29.01.2026 17:41
Durchschnittlich geht jeder zweite Österreicher einmal im Jahr in ein Lutz-Restaurant.
Durchschnittlich geht jeder zweite Österreicher einmal im Jahr in ein Lutz-Restaurant.(Bild: Oleksiy - stock.adobe.com)
Porträt von Lisa-Marie Wögerbauer
Von Lisa-Marie Wögerbauer

Seit 30 Jahren serviert Möbelriese XXXLutz in seinen Restaurants Hausmannskost – vom Schnitzel bis zum Frühstück. Während neuerdings Roboter das Personal unterstützen, locken unter anderem die beliebten Gutscheine mehrere Millionen Gäste pro Jahr. Warum in Wien manche Besucher im Restaurant nach Möbeln suchen ...

0 Kommentare

Vom Berner Würstel bis zum Rumpsteak versorgt die XXXLutz-Gruppe mit ihren 47 Restaurants seit nunmehr 30 Jahren die Österreicher fast täglich mit preisgünstigen Speisen – mittlerweile sogar mit robotisierter Unterstützung. Im einzigen Lutz-Restaurant ohne angeschlossenes Möbelhaus in der Wiener Mariahilfer Straße sind drei Bedienroboter, sogenannte „Lutzis“, im Einsatz. Auch in anderen Filialen erhalten die Mitarbeiter entsprechende Unterstützung. Gastronomiechef Andreas Haderer betont, dass pro Restaurant nicht noch mehr Roboter eingesetzt und deswegen keine Mitarbeiter gekündigt würden.

Ein Drittel des Publikums kommt zum Frühstücken
Obwohl das Schnitzel weiterhin das beliebteste Gericht der Gäste ist, kommt rund ein Drittel der Kundschaft ausschließlich wegen des Frühstücks – inklusive fixer Stammtische. Die im Jahr 1996 gegründeten und in Eigenregie betriebenen Restaurants des weltweit zweitgrößten Möbelhändlers, der vergangenes Jahr sechs Milliarden Euro Umsatz erzielt hatte, setzen im Produktportfolio vor allem auf Hausmannskost. Andere Speisen hätten es schwer: „Süßkartoffeln wollte bei uns vor 15 Jahren noch niemand essen“, ergänzt Haderer lachend.

Lesen Sie auch:
Alle drei in Österreich vertretenen Marken an einem Standort bündelte XXXLutz in Wels.
BRW-Group übernommen
Möbelhandels-Multi XXXLutz baut in Polen groß aus
06.03.2025

Seit dem Jahr 2025 gibt die Speisekarte Auskunft über die Herkunft der Lebensmittel – inklusive 100 Prozent österreichischem Schweinefleisch. Die niedrigen Preise könnten dank langjähriger Partnerschaften mit den Lieferanten gehalten werden. Insgesamt betreibt XXXLutz 170 Restaurants in neun europäischen Ländern, die ihre Türen allein hierzulande für 10 Millionen Gäste pro Jahr öffnen. Der Standort in der Mariahilfer Straße soll dabei das einzige Stand-alone Restaurant bleiben. Unternehmenssprecher Thomas Saliger erklärt, dass Gäste dort nicht selten nach Möbeln suchen würden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.057 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
124.230 mal gelesen
Alexis Pinturault
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
122.945 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Mehr Wirtschaft
Soll schneller gehen
Großbank will Kredite bald von KI prüfen lassen
Schnitzelkönig
In diesem XXXLutz sucht man vergeblich nach Möbeln
Krone Plus Logo
Die Zeit drängt
Österreich droht hohe EU-Förderung zu verlieren
100 Jahre Seilbahnen
Erschließer der Bergwelt feiern stolzes Jubiläum
Teils sogar deutlich
Diskonter senken jetzt Preise für Schokolade
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf