In diesem XXXLutz sucht man vergeblich nach Möbeln

Ein Drittel des Publikums kommt zum Frühstücken

Obwohl das Schnitzel weiterhin das beliebteste Gericht der Gäste ist, kommt rund ein Drittel der Kundschaft ausschließlich wegen des Frühstücks – inklusive fixer Stammtische. Die im Jahr 1996 gegründeten und in Eigenregie betriebenen Restaurants des weltweit zweitgrößten Möbelhändlers, der vergangenes Jahr sechs Milliarden Euro Umsatz erzielt hatte, setzen im Produktportfolio vor allem auf Hausmannskost. Andere Speisen hätten es schwer: „Süßkartoffeln wollte bei uns vor 15 Jahren noch niemand essen“, ergänzt Haderer lachend.