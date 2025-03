Möbelhandels-Multi XXXLutz baut in Polen groß aus

„Rauer wirtschaftlicher Gegenwind“

Seit dem Juli 2022 hatte man 50 Prozent am Möbelhändler und -produzenten aus Polen gehalten, jetzt schnappt man sich auch die restlichen 50 Prozent. „Gemeinsam werden wir dem steigenden Onlinehandel und dem rauen wirtschaftlichen Gegenwind in unserer Branche entgegentreten. Wir glauben fest an den stationären Handel in Kombination mit einem starken Onlineshop“, betont XXXLutz-Sprecher Thomas Saliger. Man wolle den Kunden in Polen noch mehr Auswahl und noch bessere Preise bieten, ließ er wissen.