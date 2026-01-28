Trump-Loyalist spottete vor Spendern über Trump

Streit mit Trump am Telefon

In den Mitschnitten beschreibt Cruz etwa ein Telefonat mit Trump nach der Zollankündigung. Gemeinsam mit anderen Senatoren warnte er den Präsidenten vor den wirtschaftlichen Folgen der Zölle. Trump soll laut Cruz schlecht gelaunt gewesen sein, geschrien und geflucht haben. Eine angebliche Antwort Trumps an Cruz lautete: „Fuck you, Ted!“