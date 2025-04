Trumps Zölle: Jetzt rebellieren sogar Republikaner

Musk, der für Trump zu einem Großspender und Verbündeten wurde, hatte auf X Trumps Wirtschaftsberater Peter Navarro kritisiert. Am Montag teilte zudem ein Video, in dem der Ökonom Milton Friedman die Vorteile des Welthandels am Beispiel der Lieferketten bei einem Bleistift erklärt. Und Musks Bruder Kimbal hielt Trump bei X vor, mit den Zöllen eine „dauerhafte Steuer“ für US-Verbraucher geschaffen zu haben.