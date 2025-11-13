Mammutprojekt „Rhesi“ steht der vor Einreichung

Fluss wird möglichst naturnah gestaltet

Durch RHESI wird die Abflusskapazität des Rheins von Feldkirch bis zur Bodenseemündung auf einer Länge von 26 Kilometern auf ein statistisch alle 300 Jahre auftretendes Hochwasser erhöht, das 300.000 Menschen gefährden und bis zu 13 Milliarden Euro Schaden verursachen würde. Derzeit sind die Rheindämme auf ein 100-jährliches Hochwasserereignis ausgelegt. Zudem wird der Fluss möglichst naturnah gestaltet. Die Kosten, die derzeit auf rund 2,1 Mrd. Euro geschätzt werden, teilen sich Österreich und die Schweiz. Noch in diesem Jahrzehnt könnte Baustart sein, die Bauzeit wird auf 20 Jahre geschätzt. Basis des Mammutprojekts ist der nach 1892, 1924 und 1954 nun vierte Staatsvertrag zwischen den beiden Ländern, der seit 1. Juli 2025 in Kraft ist.