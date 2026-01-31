Kodex für Asylwerber bisher ohne Sanktionen

„Vorarlberg Kodex“ de facto kein Sanktionsinstrument

Rund zwei Drittel der Sozialhilfebezieher in Vorarlberg sind keine österreichischen Staatsbürger. Aufgrund dieses Faktums sowie der Tatsache, dass rund die Hälfte der 834 Kürzungen Flüchtlinge betrafen, betont Wallner einmal mehr die Bedeutung von Spracherwerb und Arbeitsmarktintegration. Dabei darf natürlich der Hinweis auf den „Vorarlberg Kodex“, dessen Einführung bekanntlich in ganz Österreich für ein gewaltiges Echo gesorgt hatte, nicht fehlen: „Was in der Sozialhilfe gilt, gilt auch für Asylwerber. 2026 gestalten wir Integration klar, fair und konsequent. Regeln gelten für alle. Sprache, Arbeit und Respekt sind der Schlüssel. Der Vorarlberg Kodex wird überprüft und weiterentwickelt, damit er der Realität entspricht und wirkt.“