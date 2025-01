„Vorarlberg Kodex kommt bald und wird auch halten“

Was passiert mit den verschiedenen Studien zu Windrädern und anderen Technologien zur Energiegewinnung?

Ich denke, dass es wichtig ist, möglichst viele Technologien zuzulassen. Es kann sein, dass wir in einigen Jahren Möglichkeiten haben, die wir heute noch gar nicht kennen. Was die Windkraft angeht, gibt es nur wenige Standorte, an denen die Errichtung eines Windrades sinnvoll ist. Dazu zählt die Alpe Rauz. Hier gibt es das Pilotprojekt, bei dem auch die Illwerke an Bord sind. Da muss man jetzt die Untersuchungen abwarten. Klar ist, dass wir in Vorarlberg nie Windparks haben werden, wie es diese in anderen Ländern gibt.