Voralblergs Landesregierung uneins über „Kodex“

Der Vorarlberg Kodex ist eine Integrationsvereinbarung für Asylwerber. Wer das Papier nicht unterschreibt, wird sanktioniert. Dazu gekommen ist es aber noch nie. Bisher haben alle Betroffenen den Verpflichtungen zu Deutsch- und Wertekursen wie auch zu gemeinnütziger Arbeit zugestimmt. Seit der Einführung des Kodex haben diesen 1226 Personen unterschrieben. Bei der Opposition kommt die Diskussion nicht gut an. SPÖ-Chef Leiter ortet politische Orientierungslosigkeit: Der Kodex werde instrumentalisiert, obwohl gar keine Probleme damit vorliegen würden.