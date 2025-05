Ist der „Vorarlberg Kodex“ nur Symbolpolitik?

Wenn die These „Was lange währt, wird endlich gut“ auf den Vorarlberg Kodex zutrifft, dürfte es sich – wenn er denn wirklich offiziell in Kraft tritt – um das beste jemals in Vorarlberg verabschiedete Gesetz handeln. Sogar die Zuständigen der Pressestelle des Landeshauptmanns könnten sich schwertun, entsprechende Worte der Superlative zu finden.