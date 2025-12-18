ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz

Fulminanter zweiter Abschnitt

Eine Führung, die allerdings nicht lange halten sollte. Zegg, direkt nach ihr gestartet, lag bereits bei der ersten Zwischenzeit elf Hundertstel voran und baute diesen Vorsprung mit einem phänomenalen zweiten Sektor auf 0,75 Sekunden aus. Ein Guthaben, dass sie sich nicht mehr nehmen ließ. Zwar verlor die Cousine von Nina Ortlieb im unteren Abschnitt noch Zeit – am Ende rettete sie aber 0,23 Sekunden auf Schilcher ins Ziel. Rang drei holte sich die Italienerin Sara Thaler. Für Head-Pilotin Zegg ist es der erste Sieg im Europacup, bislang war ein dritter Platz in Zauchensee im Jänner dieses Jahres ihr bestes Ergebnis.