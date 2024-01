ÖSV-Dame holt sich mit 2. Sieg die Gesamtführung

Vier Österreicherinnen in den Top-8

Sensationell schlug sich eine andere Vorarlbergerin: Die erst 19-jährige Lecherin Leonie Zegg, die in Frankreich erst ihr fünftes Europacuprennen bestritt, begeisterte mit der schnellsten Teilzeit in Sektor drei und fuhr am Ende mit nur 1,06 Sekunden Rückstand auf Schöpf auf Platz sechs und sicherte sich damit ihre ersten 40 Europacup-Punkte. Direkt dahinter landete mit Magdalena Egger eine weitere Ski Club Arlberg-Läuferin (+1,11). Mit der Steirerin Anna Schilcher (+1,18) landete eine vierte ÖSV-Dame in den Top-10.