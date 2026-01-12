„Da ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen“

Spezielle Beziehung zur „Zauch“

Denn in der Tat hatte die 21-Jährige am Samstag allen Grund zur Freude. Bei ihrem Weltcupdebüt auf der Abfahrt in Zauchensee fuhr die Lecherin als 30. auf Anhieb in die Punkte und unterstrich, dass es zwischen ihr und der „Kälberloch“-Piste eine spezielle Beziehung gibt. Im Vorjahr hatte „Zeggi“ dort als Abfahrtsdritte ihr erstes Europacuppodest geholt, nun das Weltcupdebüt und gleich der erste Punkt. „Das ist schon ein Traum, der da in Erfüllung ging“, verrät die angehende Justizwachebeamtin. „Nicht jede, die im Weltcup starten darf, punktet. Es war auf jeden Fall ein Schritt in Richtung meines großen Ziels.“