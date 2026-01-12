Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Debüt in Zauchensee

„Da ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen“

Vorarlberg
12.01.2026 06:55
Die Lecherin Leonie Zegg jubelte beim Weltcupdebüt in Zauchensee gleich über ihren ersten Punkt.
Die Lecherin Leonie Zegg jubelte beim Weltcupdebüt in Zauchensee gleich über ihren ersten Punkt.(Bild: Andreas Tröster)

Wie eng, Glück und Leid im Skisport beisammen liegen, mussten am Wochenende zwei junge Lecherinnen erleben. Während für Magdalena Egger nach ihrem Kreuzbandriss in der Abfahrt von Zauchensee die Olympiasaison vorbei ist, durfte Leonie Zegg beim Weltcupdebüt gleich über den ersten Punkt jubeln.

0 Kommentare

„Der Kreuzbandriss von Mäggy hat mich sehr mitgenommen, da sie eine ganz enge Freundin ist“, gesteht Leonie Zegg. „Das ist wirklich der Horror und ich habe mich gefragt, womit sie das verdient hat. Auf der anderen Seite hätte es ihr nicht geholfen, wenn ich einen Scheißtag erlebt hätte und ich denke, dass sie sich mit mir mitfreuen kann.“

Spezielle Beziehung zur „Zauch“
Denn in der Tat hatte die 21-Jährige am Samstag allen Grund zur Freude. Bei ihrem Weltcupdebüt auf der Abfahrt in Zauchensee fuhr die Lecherin als 30. auf Anhieb in die Punkte und unterstrich, dass es zwischen ihr und der „Kälberloch“-Piste eine spezielle Beziehung gibt. Im Vorjahr hatte „Zeggi“ dort als Abfahrtsdritte ihr erstes Europacuppodest geholt, nun das Weltcupdebüt und gleich der erste Punkt. „Das ist schon ein Traum, der da in Erfüllung ging“, verrät die angehende Justizwachebeamtin. „Nicht jede, die im Weltcup starten darf, punktet. Es war auf jeden Fall ein Schritt in Richtung meines großen Ziels.“

Lesen Sie auch:
Zuletzt feierte Leonie Zegg in der Abfahrt von St. Moritz ihren ersten Sieg im Europacup.
Piste statt Schanze
Die Daumendrückerin gibt auf der „Kälberloch“ Gas
07.01.2026
Erster Triumph
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
18.12.2025

Abstand kleiner als gedacht
Dennoch überraschte sich die Head-Pilotin in der Heimat von Ex-Abfahrtsweltmeister Michael Walchhofer auch selbst. „Um ehrlich zu sein, dachte ich schon, dass ich noch ein wenig weiter weg bin. Besonders auf dieser Strecke, die eigentlich nicht maßgeschneidert für mich ist“, erzählt Leonie, die erstmals an der Seite ihrer Cousine Nina Ortlieb ein Rennen bestritt. „Nachdem es aber schon im Training gar nicht so schlecht ausgeschaut hat, dachte ich mir, dass ich wohl doch nicht so weit weg bin.“

Leonie Zegg auf dem Weg zu ihrem ersten Weltcuppunkt.
Leonie Zegg auf dem Weg zu ihrem ersten Weltcuppunkt.(Bild: Andreas Tröster)

Weltcup weiter als Bonus
An der Rennplanung ändert sich trotz der gelungenen Premiere aber nichts. „Ich werde die Europacupsaison fertig fahren, jetzt am Pass Thurn die beiden Abfahrten und dann Anfang der nächsten Woche die beiden Super-Gs in St. Anton am Arlberg bestreiten“, verrät die Junioren-Vizeweltmeisterin im Super-G von 2025. „Wenn es sich dann ausgeht, dass ich noch da oder dort eine Weltcupchance bekomme, nehme ich die aber gerne zum Lernen mit.“ 

Kolumne
Wieder Zauchensee, wieder Neuschnee

Es schien, als ob sie endlich vorbei wären. Die schwierigen Zeiten, die Magdalena Egger in den letzten Jahren in unterschiedlichen Ausprägungen zu durchleben hatte. Zwar war die Lecherin bis letzten Samstag von den ganz schweren Verletzungen verschont geblieben, aber richtig rund lief es – aus ganz unterschiedlichen Gründen – lange Zeit auch nicht.

Lesen Sie auch:
Magdalena Egger nach ihrem Sturz in Altenmarkt-Zauchensee
Saison ist vorbei
Kreuzbandriss! ÖSV-Speed-Ass Egger schwer verletzt
10.01.2026
Krone Plus Logo
ÖSV-Dame gesteht:
„Traute mich nicht, Lindsey als Vorbild zu haben“
18.12.2025
Erstes Weltcup-Podium
Sensationell! Rang 2 für Egger „nicht zu glauben“
12.12.2025

In diesem Winter hätte plötzlich alles gepasst. Das Team, das Selbstvertrauen. Und dann kam Zauchensee – wie schon Anfang 2023. Wie am Wochenende war es damals ein Neuschnee-Rennen, ein Super-G, der „Mäggy“ zum Verhängnis wurde. Eine heftige Gehirnerschütterung und ein Innenbandriss im rechten Knie zwangen sie zum vorzeitigen Saisonende. Damit verpasste Egger die Chance, sich einen Fixplatz im Weltcup zu holen. Heuer wohl einen Startplatz bei Olympia in Cortina.

Doch die 24-Jährige hat bewiesen, dass sie sich von Rückschlägen nicht lange aufhalten lässt. Das fixe Weltcupticket holte sie sich direkt in ihrer Comebacksaison und den Sprung zu Olympia wird sie bestimmt auch noch schaffen. Wobei es natürlich schon sehr wehtut, dass mit Egger und Katharina Liensberger die zwei in diesem Winter bislang erfolgreichsten Ländle-Skidamen für den Saisonhöhepunkt in den Dolomiten ausfallen. Und es zeigt, dass der Skisport alles ist – nur keine Wunsch- oder gar Wohlfühlveranstaltung.

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-7° / 4°
Symbol Schneeregen
Bludenz
-5° / 5°
Symbol Regen
Dornbirn
-6° / 4°
Symbol Schneeregen
Feldkirch
-6° / 5°
Symbol Schneeregen

krone.tv

82. Bauernbundball
Mikl-Leitner: „Heimat ist Teil unserer Identität!“
Ein neues Video zeigt die tödlichen Schüsse auf Renee Good in Minneapolis – und die Sekunden ...
Schüsse in Minneapolis
Neues Video zeigt letzte Momente von Renee Good
Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
160.420 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
144.909 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
138.424 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Mehr Vorarlberg
Debüt in Zauchensee
„Da ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen“
Krone Plus Logo
Schlimmer als Debakel
Gleich zwei Hoffnungen für Olympia gingen flöten
Tolles Rennen
Feurstein holt sich beim Debüt sensationell Silber
Unfall in Dornbirn
Pensionist setzte sich beim Schneefräsen in Brand
Ach, übrigens...
Infantino Offside
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf