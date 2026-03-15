Alte Infos in der Schule? Mama schreibt ein Buch!

Präsentiert wird das neue Buch am Freitag, 20. März (14 bis etwa 16 Uhr) – und zwar vor Kindern im kärnten museum in Klagenfurt.

Iris Schmidt liest Spannendes aus „Keltenschatz & Römergold“. Rund ums Foyer locken Kojen mit Spielen und Mitmachstationen, beispielsweise können Kinder mit der Handspindel Wolle spinnen.

Anmeldung erbeten unter 0463/ 24 00 25 oder per E-Mail: erlebnis@kaernten.museum