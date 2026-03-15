Alte Infos in der Schule? Mama schreibt ein Buch!

Spannende Geschichten lassen frühere Epochen lebendig werden, Wissenswertes, Bastel- und Spieletipps sowie Kochrezepte führen spielerisch in die Vergangenheit: „Keltenschatz & Römergold“ – das neue Buch über Kärnten wird das erste Mal natürlich vor Kindern präsentiert, samt Mitmach-Stationen.
„Es freut mich, mir vorzustellen, wie die Menschen vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden gelebt haben und vor allem, was sie erlebt haben. Ich finde, dass historische Orte oder Fundstücke ihre eigenen Geschichten haben und diese auch erzählen können, wenn man ihnen genau zuhört“, so Iris Schmidt, die Kindern und Jugendlichen die Geschichte Kärntens erzählen will. Und dafür hat sie im kärnten museum und im Verlag Heyn Partner gefunden: Der erste von vier geplanten Bänden ist fertig!
Angezipftes Kind und veraltete Schulunterlagen führten zum Buch
„Ich hatte schon als Kind großes Interesse an Archäologie, ich wollte sogar Archäologin werden; und ich zeichne und male gern“, verrät Schmidt, die an der Fachhochschule Salzburg MultiMediaArt mit Schwerpunkt 3D-Animation studierte, ihre Diplomarbeit zur digitalen Rekonstruktion einer mittelalterlichen Burg verfasste, als Kulturvermittlerin im Stadtmuseum Villach sowie als 3D-Artist in Kärntner Medienagenturen tätig war und nun an der HTL Villach Medientechnik unterrichtet. Beide Leidenschaften – die für Geschichte und die für Malerei – konnte Schmidt bereits bei Rekonstruktionen und historischen Illustrationen für Museen sowie Film- und Fernsehproduktionen ausleben. Nun entsteht daraus eine Buchreihe, die ihren Anfang in einem einfachen, angewiderten: „Ma, ich muss das lernen!“ von ihrem Kind nahm. Es besuchte die Volksschule und bekam dort veraltete Informationen aus längst überholten Unterlagen zur Geschichte Kärntens geliefert. „Da habe ich gespürt: Ich muss was Neues machen, was Richtiges und Spannendes“, so Schmidt.
Geschichten, Wissen, Spiele, Tipps zum Basteln oder Ausprobieren, Vorlagen zum Anmalen, Kochrezepte: Alles zur Landesgeschichte.
Iris Schmidt, Buchautorin und Illustratorin
„Die Geschichten in diesem Buch beruhen auf historischen Tatsachen und Forschungsergebnissen, die in den Zusatztexten nachzulesen sind. Einige Personen, wie Forstmeister Klose, der heilige Paulinus und Nonnosus vom Molzbichl haben wirklich gelebt, andere sind erfunden“, erklärt Schmidt. Aber alle Figuren und Geschichten erklären die Geschichte Kärntens von der Steinzeit bis zur Spätantike.
Präsentiert wird das neue Buch am Freitag, 20. März (14 bis etwa 16 Uhr) – und zwar vor Kindern im kärnten museum in Klagenfurt.
Iris Schmidt liest Spannendes aus „Keltenschatz & Römergold“. Rund ums Foyer locken Kojen mit Spielen und Mitmachstationen, beispielsweise können Kinder mit der Handspindel Wolle spinnen.
Anmeldung erbeten unter 0463/ 24 00 25 oder per E-Mail: erlebnis@kaernten.museum
„Der Krieger im Suppentopf“ spielt beispielsweise auf der Napoleonwiese in Villach, wo Lorenz und Anna 18 Hügel auffallen: Gräber aus der Hallstattzeit, in denen also vor 2800 Jahren Verstorbene bestattet wurden und Beigaben wie Tontöpfe mitbekamen. Zu jeder Geschichte gibt es Kästchen mit noch mehr Wissenswertem, beispielsweise dass in der Hallstattzeit die Toten verbrannt wurden, ihre Asche in Tonkrügen in Kisten gestellt wurden, dazu kamen Schmuck, Waffen, Speisen. Die Kisten wurden in Grabkammern gestellt, darüber wurden Hügel aufgeschüttet. Wie auf der Napoelonwiese in Warmbad.
Dem ersten Band folgen noch drei weitere. Die Reihe über die Landesgeschichte richtet sich an Kinder und an Jugendliche in der Unterstufe.
Achim Zechner, Verlag Heyn
Spiele, Rezepte, Basteltipps: Nebenbei Geschichte lernen
Einige Kapitel regen dazu an, alte Spiele auszuprobieren, wie Nusspyramiden, Orca oder das Deltaspiel der Römer; manche liefern Basteltipps wie für ein Mosaik nach dem Vorbild von Teurnia, manche sogar Rezepte, wie das für ein Keltisches Ritschert, und manche bringen zusätzliche Spannung durch ein Quiz. Und am Ende des Buches können junge Leserinnen und Leser Bilder ausmalen und damit mehr über die Kleidung unserer Vorfahren in den verschiedensten Epochen lernen. „Das Buch bietet einen spielerischen Zugang zur Geschichte; es ist Geschichte zum Anfassen“, freut sich Achim Zechner vom Klagenfurter Verlag Heyn, der die mit „Keltenschatz & Römergold“ beginnende Reihe mit den vier Bänden für Erwachsene von Historikerin Claudia Fräss-Ehrfeld über die Geschichte Kärntens vergleicht.
„Keltenschatz & Römergold – Kärntens Geschichte für Kinder – Band 1: Steinzeit bis Antike“ erscheint am 18. März im Verlag Heyn. Die 144 hochinteressanten Seiten sind dann im Buchhandel um 23,90 Euro erhältlich.
Für Bestellungen bis 17. März gilt ein Rabatt, das Buch ist dann um 19,90 Euro samt versandkostenfreier Lieferung zu bekommen.
Für Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene
Die faszinierende Reise von der Steinzeit bis zur Antike richtet sich an Kinder ab sechs Jahren und an Jugendliche – in der Schule und Zuhause. „Die kompakten Informationen sind aber auch für Erwachsene interessant“, so Roland Bäck vom kärnten museum.
Die Autorin und Illustratorin Iris Schmidt und Achim Zechner vom Verlag Heyn versprechen: „Drei weitere Bände zur Kärntner Geschichte werden bereits vorbereitet.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.