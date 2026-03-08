Vorteilswelt
Modepflanzen des Adels

Exotische Früchte auf der Hollenburg im Rosental

Kärnten
08.03.2026 16:01
Die Hollenburg auf einer Ansichtskarte aus dem Jahr 1907.
Die Hollenburg auf einer Ansichtskarte aus dem Jahr 1907.
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Als sich Adelige als Winzer verkleideten und im „Triumphzug der Bacchanten“ zur Weinlese tanzten, Dattelpalmen, Feigenbäume und Jamaikapfeffer gezogen wurden und der Garten ein Standessymbol war.

Burgen und Schlösser dienten stets auch zur Repräsentation – und dazu gehörten ab der Renaissance auch Gärten und Parkanlagen. „Dort wurde Hof gehalten, ein ,adeliges Landleben’ inszeniert und den gärtnerischen Ambitionen botanisch interessierter Adeliger freier Raum gegeben“, so Roland Bäck, der promovierter Historiker und leidenschaftlicher Botaniker ist und in der Carinthia I 2009, herausgegeben vom Geschichtsverein für Kärnten, bereits von den Gärten der Hollenburg berichtet hat.

Folgen Sie uns auf