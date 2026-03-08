Exotische Früchte auf der Hollenburg im Rosental

Burgen und Schlösser dienten stets auch zur Repräsentation – und dazu gehörten ab der Renaissance auch Gärten und Parkanlagen. „Dort wurde Hof gehalten, ein ,adeliges Landleben’ inszeniert und den gärtnerischen Ambitionen botanisch interessierter Adeliger freier Raum gegeben“, so Roland Bäck, der promovierter Historiker und leidenschaftlicher Botaniker ist und in der Carinthia I 2009, herausgegeben vom Geschichtsverein für Kärnten, bereits von den Gärten der Hollenburg berichtet hat.