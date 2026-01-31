Stockers erste große Rede: Ein bisschen mehr Mut

Da betrat um 11.27 Uhr ein Politiker die Bühne, der alles andere als ein Showman ist. Sagt „vielen, vielen, vielen Dank“ zum überschwänglichen Applaus. Spannt den Bogen von seinem Großvater in Stalingrad zu den Kindern von heute in einer sich neu ordnenden Welt. Und packt dabei mit gleichbleibend freundlicher Miene alles hinein, was seine Klientel hören will: „Ich werde 2026 zum Jahr des Aufschwungs machen“, sagte Stocker um 11.58 Uhr. Und kündigt auch gleich eine Handelsoffensive an.