Olympia-Generalprobe mit wenig Aussagekraft

Der im einzigen Training viertplatzierte Daniel Hemetsberger versprach aber, „all in“ gehen zu wollen. „Es ist ein Weltcup-Rennen, es wäre die falsche Herangehensweise, wenn man sagt, ich fahre larifari runter. Ich möchte es wie alle anderen Weltcuprennen in der Saison nach Möglichkeit gewinnen, deshalb werde ich dementsprechend angasen“, betonte der Oberösterreicher. Die Verhältnisse und das Wetter seien nach der Trainingsabsage am Vortag wegen Nebels perfekt gewesen, der Zeitplan mit der Besichtigung vor dem Trainingslauf noch in der Morgendämmerung hingegen überhaupt nicht nach seinem Geschmack.