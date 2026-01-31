Finale: Sabalenka gegen Rybakina ab 9.30 Uhr LIVE

Sabalenka ist zum vierten Mal in Folge im Melbourne-Endspiel vertreten, ein Kunststück, das zuvor in der offenen Ära nur der Australierin Evonne Goolagong Cawley (1971-76) und der Schweizerin Martina Hingis (1997-2002/jeweils sechs Endspiele en suite) gelungen war. Zum achten Mal darf sie ein Major-Finale bestreiten. Erfolgreich war sie dabei neben den Siegen beim „Happy Slam“ 2023 und 2024 auch bei den US Open in den Jahren 2024 und 2025.