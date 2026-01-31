Finale: Sabalenka gegen Rybakina ab 9.30 Uhr LIVE

Damen-Finale bei den Australian Open: Aryna Sabalenka trifft auf Jelena Rybakina. Um 9.30 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Aryna Sabalenka ist nur noch eine Hürde vom dritten Triumph bei den Australian Open entfernt. Die 27-jährige Weltranglistenerste ließ der Ukrainerin Elina Switolina am Donnerstag im Halbfinale des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres beim 6:2,6:3 keine Chance. Danach blieb auch die als Nummer fünf gesetzte Kasachin Jelena Rybakina gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula beim 6:3,7:6 ohne Satzverlust. Heute kommt es zur Neuauflage des Melbourne-Finales von 2023.
Sabalenka ist zum vierten Mal in Folge im Melbourne-Endspiel vertreten, ein Kunststück, das zuvor in der offenen Ära nur der Australierin Evonne Goolagong Cawley (1971-76) und der Schweizerin Martina Hingis (1997-2002/jeweils sechs Endspiele en suite) gelungen war. Zum achten Mal darf sie ein Major-Finale bestreiten. Erfolgreich war sie dabei neben den Siegen beim „Happy Slam“ 2023 und 2024 auch bei den US Open in den Jahren 2024 und 2025.
Rybakina zum 3. Mal in Majorfinale
An Rybakina hat sie gute Erinnerungen, das Melbourne-Endspiel 2023 entschied sie gegen die Kasachin mit 4:6,6:3,6:4 für sich. Das war eine von bisher nur zwei Grand-Slam-Finalteilnahmen der Nummer fünf der Welt, die in Wimbledon 2022 gewonnen hat.
