Schockierende neue Fotos zeigen angeblich Andrew

Insgesamt drei Fotos zeigen einen barfüßigen Mann in Jeans und weißem Polohemd, der auf allen Vieren in Bankstellung über einer auf dem Boden liegenden Frau kniet. Die Frau liegt auf dem Rücken, die Arme ausgestreckt neben dem Körper. Auf einem der Fotos liegt die eine Hand des Mannes auf dem Bauch der Frau. Im Hintergrund ist eine zweite Person zu erkennen, die in einem Polstersessel mit Leopardenmuster sitzt und die Füße auf einen Tisch gelegt hat.