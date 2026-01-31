Vorteilswelt
Nach Überholmanöver

78-Jähriger krachte mit Auto gegen Strommast

Oberösterreich
31.01.2026 12:00
Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt.
Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt.(Bild: FF Lacken)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Ein misslungenes Überholmanöver endete Freitagnachmittag in OÖ mit einem Verletzten. Ein 78-Jähriger aus Herzogsdorf hatte nach dem Überholen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war von der Straße abgekommen.

Freitagnachmittag war ein 78-Jähriger aus Herzogsdorf in seinem Heimatort auf einer Landesstraße in Richtung Gerling unterwegs. Bei Straßenkilometer 2,3 überholte er einen vor ihm fahrenden Pkw samt Anhänger, verlor aber nach dem Überholvorgang in einer Kurve die Herrschaft über sein Auto.

Verteilerkasten beschädigt
In weiterer Folge kam der 78-Jährige rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpflock, geriet ins Schleudern und krachte letztlich gegen einen Strommast. Durch den Anprall wurde der Verteilerkasten stark beschädigt und das Fahrzeug wieder zurück auf die Straße geschleudert.

Mit Heli ins Spital
Der Lenker wurde vor Ort von Ersthelfern sowie dem Roten Kreuz erstversorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades mittels Rettungshubschrauber in den Med Campus III geflogen. Feuerwehrleute kümmerten sich um die Absicherung bzw. Sperre der Landesstraße und banden die ausgelaufenen Betriebsmittel.

