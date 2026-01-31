So kommt Mama Hiemer bei Olympia hoch hinaus

Im Hause Hiemer ist immer etwas los. Pausen gibt es kaum. Wenn nicht trainiert wird, ist die zweifache Mama zuhause eingespannt. Haushalt, Familienleben. Ihre beiden Söhne Emil und Paul halten die 30-Jährige ordentlich auf Trab. „Aber wenn ich etwa wie zuletzt nach dem Weltcup in Courchevel nach Hause komme und sie mit mir gemeinsam auf eine Skitour gehen wollen. Dann geht mir das Herz auf“, ist die Vollblutmama, die selbst angibt pro Tag sechs Kaffee zu trinken, ganz in ihrem Element.