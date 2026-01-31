So kommt Mama Hiemer bei Olympia hoch hinaus

Sie ist eine DER Medaillenanwärterinnen bei den Olympischen Spielen in Italien. Für den großen Traum lässt die steirische Skibergsteigerin Johanna Hiemer nichts unversucht. Wie sie als zweifache Mutter ihren Fokus auf die Winterspiele richten kann, warum sie in der Vorbereitung zuhause auszieht und welche Ziele sie sich gesteckt hat.
Im Hause Hiemer ist immer etwas los. Pausen gibt es kaum. Wenn nicht trainiert wird, ist die zweifache Mama zuhause eingespannt. Haushalt, Familienleben. Ihre beiden Söhne Emil und Paul halten die 30-Jährige ordentlich auf Trab. „Aber wenn ich etwa wie zuletzt nach dem Weltcup in Courchevel nach Hause komme und sie mit mir gemeinsam auf eine Skitour gehen wollen. Dann geht mir das Herz auf“, ist die Vollblutmama, die selbst angibt pro Tag sechs Kaffee zu trinken, ganz in ihrem Element.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.