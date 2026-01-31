Was Asta nach dem fulminanten Börsestart plant

So kommt Mama Hiemer bei Olympia hoch hinaus
Unternehmer Michael Tojner bringt den Kupferspezialisten Asta an die Börse, der Start ist mit einer Kursrallye geglückt. Der Konzern holt sich damit rund 200 Millionen Euro Kapital, das soll vor allem in den Ausbau der Fabriken fließen. Der Hersteller von Komponenten für Transformatoren ist für 7 bis 10 Jahre ausgebucht, die Energiewende gibt starken Rückenwind.
Es gibt sie noch, die positiven Neuigkeiten aus der Industrie. Der niederösterreichische Kupferspezialist Asta startet an der Frankfurter Börse fulminant und legt mit einem Plus von 45 Prozent los. Es ist der erste Börsengang im heurigen Jahr im deutschssprachigen Raum.
