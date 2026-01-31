Was Asta nach dem fulminanten Börsestart plant

Unternehmer Michael Tojner bringt den Kupferspezialisten Asta an die Börse, der Start ist mit einer Kursrallye geglückt. Der Konzern holt sich damit rund 200 Millionen Euro Kapital, das soll vor allem in den Ausbau der Fabriken fließen. Der Hersteller von Komponenten für Transformatoren ist für 7 bis 10 Jahre ausgebucht, die Energiewende gibt starken Rückenwind.