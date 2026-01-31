Vorteilswelt
Bakteriengift!

Danone ruft Babynahrung in ganz Österreich zurück

Österreich
31.01.2026 12:06
Vier Chargen betroffen – Verdacht auf Bakteriengift in Säuglingsmilch
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem Branchenskandal um verunreinigte Babynahrung hat der französische Konzern Danone in Österreich vier Chargen des Produkts Aptamil zurückgerufen. Der Rückruf erfolge aufgrund des möglichen Vorhandenseins des Bakteriengifts Cereulid, teilte Danone am Samstag mit.

Der Schritt sei in Abstimmung mit den österreichischen Behörden getroffen worden und betreffe ausschließlich die vier Produkte mit dem spezifisch aufgeführten Mindesthaltbarkeitsdatum.

Folgende Chargen sollen nun zurückgegeben werden:

  • Aptamil Pronutra Pre, 1,2kg: Mindesthaltbarkeitsdatum 19-11-2026
  • Aptamil Pronutra 1 DE, 800g: Mindesthaltbarkeitsdatum 10-11-2026
  • Aptamil Profutura Pre D, 800g: Mindesthaltbarkeitsdatum 20-04-2027 und 30-04-2027

Skandal startete mit Rückruf von Nestlé
Sollten Eltern Produkte der vier oben genannten Chargen vorrätig haben, bat Danone die Produkte nicht noch weiter zu füttern, sondern dort zurückzugeben, wo diese gekauft wurden. Der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. Selbstverständlich erhalte man dafür Ersatz. Eltern könnten sich hierfür sowie für alle weiteren Fragen an den Verbraucherservice sowie an das Aptacare Expertenteam wenden, teilte Danone mit. 

Mehr als 800 Produkte in rund 60 Ländern sind von dem Babymilch-Rückruf betroffen.
Toxin in Babynahrung
Klage gegen Nestlé und andere beteiligte Konzerne
29.01.2026
Belastete Babynahrung
Nestlé-Chef entschuldigt sich für Rückruf
14.01.2026

Foodwatch reicht Klage ein
Bereits Anfang Jänner musste der Schweizer Lebensmittelriese Nestlé Babynahrung in etwa 60 Ländern, darunter auch in Österreich, wegen möglicher Belastung mit Cereulid zurückrufen.

Danach rief auch der französische Milchindustriekonzern Lactalis Säuglingsnahrung in mehreren Ländern zurück. Es bestand ebenfalls der Verdacht, dass diese Cereulid enthalten könnte.

Die französischen Behörden verwiesen darauf, dass beide Unternehmen eine aus China gelieferte Substanz verwendeten. Die Nichtregierungsorganisation Foodwatch hatte am Donnerstag in Paris eine Klage gegen Unbekannt eingereicht.

