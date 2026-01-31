Red Bull Salzburg verpflichtet Verteidiger Drexler
Vertrag bis 2028
Red Bull Salzburg hat den Transfer des deutschen Innenverteidigers Tim Drexler fixiert!
Der 20-Jährige kommt vom deutschen Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim und unterschrieb bei den „Roten Bullen“ bis 30. Juni 2028.
Der DFB-U21-Teamspieler hat für Hoffenheim 16 Bundesliga-Spiele absolviert und war zuletzt an den Zweitligisten 1. FC Nürnberg verliehen.
