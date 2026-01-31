Glatteis-Blamage in Berlin wird immer absurder

Allerdings: Bisher durften diese ja auch kein Streusalz verwenden, Splitt und Sand reichten aber häufig nicht aus. Jetzt droht den Berlinern gleich das nächste Problem. In Baumärkten gibt es das häufig gar nicht mehr – alles ausverkauft. Auch hierfür hat die Stadtregierung eine „Lösung“ parat: Die Bürger sollen nun mit Kochsalz und Geschirrspülsalz streuen, erklärte eine Sprecherin der Verkehrsverwaltung. Das sei ja auch ihre Aufgabe.