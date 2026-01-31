Wehrpflicht-Volksbefragung: Würden Sie hingehen?

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) fordert eine „Landesverteidigung, die modern, einsatzfähig und auf dem Stand der Zeit ist“. Da die Reformation unseres Wehrdienstes nicht über die Köpfe der Bevölkerung geschehen solle, schlägt er eine Volksbefragung vor – Koalitionspartner und Kritiker sind wenig begeistert, da es nur darum geht, welches Verlängerungs-Modell realisiert werden soll. Würden Sie zu einer Volksbefragung zum Wehrdienst hingehen?
Ihre Meinung zählt!
Wie stehen Sie zu einer Reformation des Wehr(ersatz)dienstes? Würden Sie eine Verlängerung befürworten? Welche Änderung würde für Sie wirklich Sinn machen? Wie würden Sie sich aus heutiger Perspektive entscheiden, wenn Ihnen der Wehr(ersatz)dienst bevorsteht? Würden Sie zu einer Volksbefragung zum Dienst am Staat hingehen? Wer trägt Ihrer Meinung nach die Verantwortung für derartige Entscheidungen: das Volk oder die Regierung?
Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.