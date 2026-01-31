Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frage des Tages

Wehrpflicht-Volksbefragung: Würden Sie hingehen?

Forum
31.01.2026 12:34
Eine Reform des Wehrdienstes ist geplant.
Eine Reform des Wehrdienstes ist geplant.(Bild: P. Huber)
Porträt von Community
Von Community

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) fordert eine „Landesverteidigung, die modern, einsatzfähig und auf dem Stand der Zeit ist“. Da die Reformation unseres Wehrdienstes nicht über die Köpfe der Bevölkerung geschehen solle, schlägt er eine Volksbefragung vor –  Koalitionspartner und Kritiker sind wenig begeistert, da es nur darum geht, welches Verlängerungs-Modell realisiert werden soll. Würden Sie zu einer Volksbefragung zum Wehrdienst hingehen?

0 Kommentare

Ihre Meinung zählt!
Wie stehen Sie zu einer Reformation des Wehr(ersatz)dienstes? Würden Sie eine Verlängerung befürworten? Welche Änderung würde für Sie wirklich Sinn machen? Wie würden Sie sich aus heutiger Perspektive entscheiden, wenn Ihnen der Wehr(ersatz)dienst bevorsteht? Würden Sie zu einer Volksbefragung zum Dienst am Staat hingehen?  Wer trägt Ihrer Meinung nach die Verantwortung für derartige Entscheidungen: das Volk oder die Regierung?

Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
227.887 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
206.187 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
132.579 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Semesterferien: Sind sie noch zeitgemäß?
Diskutieren Sie mit!
Digitale Selbstdiagnose: Gefährlicher Trend?
Frage des Tages
Würden Sie Österreich mit der Waffe verteidigen?
Diskutieren Sie mit!
ESC 2026: Was sagen Sie zur Moderatorenwahl?
Diskutieren Sie mit!
Welchen Sportgeräte-Kauf bereuen Sie?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf