Wehrpflicht-Volksbefragung: Würden Sie hingehen?

Ihre Meinung zählt!

Wie stehen Sie zu einer Reformation des Wehr(ersatz)dienstes? Würden Sie eine Verlängerung befürworten? Welche Änderung würde für Sie wirklich Sinn machen? Wie würden Sie sich aus heutiger Perspektive entscheiden, wenn Ihnen der Wehr(ersatz)dienst bevorsteht? Würden Sie zu einer Volksbefragung zum Dienst am Staat hingehen? Wer trägt Ihrer Meinung nach die Verantwortung für derartige Entscheidungen: das Volk oder die Regierung?