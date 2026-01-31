Ausfall – die Tränen kamen aber erst im Zielraum

Erst Minuten nach der Zieldurchfahrt schossen ihr die Tränen ein. Offenbar hatte die Italienerin Laura Pirovano am Samstag beim Super-G in Crans Montana ebendann erst überrissen, dass sie überlegen auf Bestzeit-Kurs gelegen war. Bevor sie knapp vorm Ziel ausschied.
Pirovano war mit Startnummer 20 ins Ziel gegangen. Zu diesem Zeitpunkt führt schon die Lokalmatadorin Malorie Blanc. Aber dann legte die Italienerin los. Und wie. Nach anfänglichen Problemen im oberen Teil fuhr sie fortan bärenstark. Und schnell. In der Gleitpassage konnte sie den Vorsprung sogar weiter ausbauen, den entscheidenden langen Schwung vor dem Schlussteil fuhr sie geradezu genial. In sämtlichen Zwischenzeiten lag sie, teils deutlich, vorn. Pirovano voll auf Sieg Kurs.
Sieg weggeschmissen
Und doch schmiss sie den schier schon sicheren Sieg auf den letzten Metern weg. Bei der letzten Welle erwischte die Italienerin einen Schlag und fuhr am vorletzten Tor vorbei. Aus das Rennen. Blöd genug. Wirklich zu realisieren schien sie die Angelegenheit aber erst später.
Denn Minuten später erst fingen die TV-Kameras ein, wie Pirovano emotional wurde. Die Tränen konnte sie nicht mehr zurückhalten, ließ sich in die Arme einer Teambetreuerin fallen. Deren Versuch, die Athletin verbal aufzumuntern, schien kläglich zu scheitern. Offenbar war Pirovano erst bewusst geworden, dass sie voll auf Siegkurs gewesen war.
Und selbigen nicht ins Ziel brachte.
