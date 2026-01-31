Ausfall – die Tränen kamen aber erst im Zielraum

Pirovano war mit Startnummer 20 ins Ziel gegangen. Zu diesem Zeitpunkt führt schon die Lokalmatadorin Malorie Blanc. Aber dann legte die Italienerin los. Und wie. Nach anfänglichen Problemen im oberen Teil fuhr sie fortan bärenstark. Und schnell. In der Gleitpassage konnte sie den Vorsprung sogar weiter ausbauen, den entscheidenden langen Schwung vor dem Schlussteil fuhr sie geradezu genial. In sämtlichen Zwischenzeiten lag sie, teils deutlich, vorn. Pirovano voll auf Sieg Kurs.