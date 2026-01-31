„Einfach peinlich“: Mette-Marit wohnte bei Epstein

Transplantation und Prozess gegen Sohn

Die Enthüllungen treffen Mette‑Marit in einer ohnehin belastenden Phase: Ihre Lungenfibrose verschlechtert sich zunehmend, und sie gilt inzwischen als Kandidatin für eine Lungentransplantation.

Gleichzeitig beginnt in der kommenden Woche der Sexualstrafprozess gegen ihren ältesten Sohn, Marius Borg Høiby. Eine zusätzliche Belastung für die ohnehin angeschlagene Kronprinzessin. Sie hat angekündigt, für ihren Sohn da zu sein, sie werde aber nicht im Gerichtssaal anwesend sein.