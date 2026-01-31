80-Jährige kam bei Wohnhausbrand ums Leben

Freitagnachmittag stand ein Wohnhaus in Kalsdorf bei Graz (Bezirk Graz-Umgebung) in Vollbrand. Fünf Feuerwehren bekämpften das Feuer. Eine 80-jährige Frau verlor in den Flammen ihr Leben.
Am Freitag um 14.44 Uhr wurde die Feuerwehr Kalsdorf zu einem Wohnhausbrand alarmiert. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte machte sich umgehend ein Atemschutztrupp auf den Weg ins Innere des Gebäudes, da eine Person vermisst wurde. Jedoch konnte sich der Trupp aufgrund der enormen Hitzeentwicklung und der stark eingeschränkten Sicht nur langsam vorarbeiten. Zudem lösten sich bereits erste Teile der Decke und fielen auf die Einsatzkräfte herab.
Jede Hilfe kam zu spät
Die vermisste Person – es handelte sich um eine 80-jährige Frau – wurde vom Atemschutztrupp der Feuerwehr Kalsdorf aufgefunden und ins Freie gebracht. Es kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Frau verstarb bei dem Brand. Die 80-Jährige war das zweite Brandopfer am Freitag, nachdem zuvor bereits bei einem Wohnhausbrand in der Gemeinde Wagna (Bezirk Leibnitz) ein 63-jähriger Mann verstarb.
Die Florianis konnten das Feuer vorerst unter Kontrolle bringen und ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Insgesamt standen 78 Feuerwehrleute von den Feuerwehren Kalsdorf, Werndorf, Feldkirchen, Wundschuh und Seiersberg mit 15 Fahrzeugen im Einsatz. Zusätzlich waren das Rote Kreuz und die Polizei mit insgesamt zwölf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort.
Glutnester fingen Feuer
Gegen 2.10 Uhr in der Nacht auf Samstag wurden die Feuerwehren aber erneut zum selben Objekt gerufen. Glutnester hatten offenbar wieder Feuer gefangen und machten einen weiteren umfangreichen Löscheinsatz notwendig.
Bei dem neuerlichen Einsatz kämpften die Kameraden der Feuerwehren Kalsdorf, Feldkirchen, Werndorf, Eisbach-Rein, Wagnitz und Seiersberg gegen die Flammen. Auch Rettung und Polizei waren erneut vor Ort. Der Einsatz dauerte knapp acht Stunden.
