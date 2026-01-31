80-Jährige kam bei Wohnhausbrand ums Leben

Am Freitag um 14.44 Uhr wurde die Feuerwehr Kalsdorf zu einem Wohnhausbrand alarmiert. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte machte sich umgehend ein Atemschutztrupp auf den Weg ins Innere des Gebäudes, da eine Person vermisst wurde. Jedoch konnte sich der Trupp aufgrund der enormen Hitzeentwicklung und der stark eingeschränkten Sicht nur langsam vorarbeiten. Zudem lösten sich bereits erste Teile der Decke und fielen auf die Einsatzkräfte herab.