Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fünf Wehren im Einsatz

80-Jährige kam bei Wohnhausbrand ums Leben

Steiermark
31.01.2026 12:05
In Kalsdorf stand am Freitag ein Wohnhaus in Vollbrand.
In Kalsdorf stand am Freitag ein Wohnhaus in Vollbrand.(Bild: Feuerwehr Kalsdorf)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Freitagnachmittag stand ein Wohnhaus in Kalsdorf bei Graz (Bezirk Graz-Umgebung) in Vollbrand. Fünf Feuerwehren bekämpften das Feuer. Eine 80-jährige Frau verlor in den Flammen ihr Leben.

0 Kommentare

Am Freitag um 14.44 Uhr wurde die Feuerwehr Kalsdorf zu einem Wohnhausbrand alarmiert. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte machte sich umgehend ein Atemschutztrupp auf den Weg ins Innere des Gebäudes, da eine Person vermisst wurde. Jedoch konnte sich der Trupp aufgrund der enormen Hitzeentwicklung und der stark eingeschränkten Sicht nur langsam vorarbeiten. Zudem lösten sich bereits erste Teile der Decke und fielen auf die Einsatzkräfte herab.

Jede Hilfe kam zu spät
Die vermisste Person – es handelte sich um eine 80-jährige Frau – wurde vom Atemschutztrupp der Feuerwehr Kalsdorf aufgefunden und ins Freie gebracht. Es kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Frau verstarb bei dem Brand. Die 80-Jährige war das zweite Brandopfer am Freitag, nachdem zuvor bereits bei einem Wohnhausbrand in der Gemeinde Wagna (Bezirk Leibnitz) ein 63-jähriger Mann verstarb.

Die Florianis konnten das Feuer vorerst unter Kontrolle bringen und ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Insgesamt standen 78 Feuerwehrleute von den Feuerwehren Kalsdorf, Werndorf, Feldkirchen, Wundschuh und Seiersberg mit 15 Fahrzeugen im Einsatz. Zusätzlich waren das Rote Kreuz und die Polizei mit insgesamt zwölf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort.

Glutnester fingen Feuer
Gegen 2.10 Uhr in der Nacht auf Samstag wurden die Feuerwehren aber erneut zum selben Objekt gerufen. Glutnester hatten offenbar wieder Feuer gefangen und machten einen weiteren umfangreichen Löscheinsatz notwendig.

Lesen Sie auch:
Die Flammen loderten aus dem ersten Stock des Einfamilienhauses in Leitring.
Drama in Südsteiermark
Wohnhaus in Vollbrand: Mann (63) tot aufgefunden
30.01.2026

Bei dem neuerlichen Einsatz kämpften die Kameraden der Feuerwehren Kalsdorf, Feldkirchen, Werndorf, Eisbach-Rein, Wagnitz und Seiersberg gegen die Flammen. Auch Rettung und Polizei waren erneut vor Ort. Der Einsatz dauerte knapp acht Stunden. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
225.949 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
201.815 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
132.217 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf