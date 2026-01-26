Vorteilswelt
Pächter abgezockt

Nach Pensionierung Gebühr plötzlich viel billiger

Burgenland
26.01.2026 18:00
Zahlreiche Geschädigte kamen zum Prozess gegen den bereits im August 2024 verurteilten Betrüger, ...
Zahlreiche Geschädigte kamen zum Prozess gegen den bereits im August 2024 verurteilten Betrüger, der in die eigene Tasche gearbeitet hatte.(Bild: Harald Schume, Krone KREATIV)
Porträt von Harald Schume
Von Harald Schume

Ein Gemeindebediensteter prellte im Nordburgenland mindestens 100 neue Pächter bei der Vertragsunterzeichnung. Mit den mehr als 40.000 Euro bediente er seine laufenden Kredite. „Ich habe mich verkalkuliert“, so der 65-Jährige beim Prozess in Eisenstadt.

Es funktioniert so in der Mobilheim- und Seesiedlung im Nordburgenland: Die Gemeinde schließt mit Grundstücksbesitzern langfristige Pachtverträge ab und „vermietet“ die Parzellen an die Siedler, ohne dabei Gewinn zu machen. Zur Vertragserrichtung ist eine Gebühr fällig.

450 Euro pro Unterschrift
Ende April 2022 wurde ein lang verdienter Gemeindebediensteter nach 42 Jahren mit Sekt und Brötchen in die Pension verabschiedet – und plötzlich war die Vertragserrichtungsgebühr um 450 Euro billiger. Der Mann hatte nämlich bei jedem Abschluss einen Nuller an die zu bezahlenden 50 Euro dran gehängt und eben diese 450 Euro für sich behalten.

„Ich habe mich bei den Krediten für Wohnung und Haus schwer verkalkuliert“, sagt der 65-Jährige am Landesgericht Eisenstadt, wo er bereits im August 2024 wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs zu zwölf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt wurde: In der Mobilheimsiedlung hatte er zwischen 1998 und 2021 von rund 60 neuen Pächtern in Summe 27.500 Euro zu Unrecht eingestreift. Den Großteil hat der Burgenländer bereits zurückbezahlt.

Am Gemeindeamt wurden die Verträge unterzeichnet.
Am Gemeindeamt wurden die Verträge unterzeichnet.(Bild: Harald Schume)

Nur 33 abgezockte Pächter haben sich gemeldet
Montagfrüh ging es um die nächste Baustelle. Denn parallel zu den Mobilheim-Aktivitäten hatte der Mann zwischen 1992 und 2022 auch neue Pächter in der Seesiedlung mit derselben Masche abgezockt. 33 haben sich gemeldet, die Dunkelziffer dürfte beträchtlich höher sein. Hier entstand ein Schaden von mehr als 14.000 Euro, der von der Richterin auf 8700 Euro nach unten revidiert wurde – etliche Fälle sind verjährt.

Das Urteil, zwei Monate bedingte Haft als Zusatzstrafe, nimmt der Angeklagte dankend an. Er gelobt, alsbald Überweisungen an die erzürnten Geschädigten zu tätigen. Entschuldigt hat sich der Pensionist nicht.

Lesen Sie auch:
Der Nordburgenländer ist eigentlich nur deshalb aufgeflogen, weil er in Pension gegangen ist.
Über 23 Jahre lang
Gemeindebediensteter zockte Neu-Mieter dreist ab
29.08.2024

Zweiter Angeklagter von Polizei vorgeführt
Für Kopfschütteln sorgt auch der zweite Angeklagte an diesem Montag. Er ist ebenfalls Gemeindebediensteter. In Eisenstadt soll er zwei Jahre lang die Standmiete auf Jahrmärkten kassiert und nicht an das Magistrat weitergeleitet haben. Er wird von der Polizei vorgeführt, weil er den ersten Prozesstermin versäumt hat. „Meine Eltern sind am Tag davor gestorben. Ich war nervlich nicht in der Lage. Mit der Diversion bin ich aber einverstanden.“ – „Ich habe Ihnen keine angeboten“, sagt Frau Rat, ehe sie vertagt. Bis nach dem Begräbnis.

Ähnliche Themen
NordburgenlandEisenstadt
Pension
Loading
