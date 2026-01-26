Nach Pensionierung Gebühr plötzlich viel billiger

Zweiter Angeklagter von Polizei vorgeführt

Für Kopfschütteln sorgt auch der zweite Angeklagte an diesem Montag. Er ist ebenfalls Gemeindebediensteter. In Eisenstadt soll er zwei Jahre lang die Standmiete auf Jahrmärkten kassiert und nicht an das Magistrat weitergeleitet haben. Er wird von der Polizei vorgeführt, weil er den ersten Prozesstermin versäumt hat. „Meine Eltern sind am Tag davor gestorben. Ich war nervlich nicht in der Lage. Mit der Diversion bin ich aber einverstanden.“ – „Ich habe Ihnen keine angeboten“, sagt Frau Rat, ehe sie vertagt. Bis nach dem Begräbnis.