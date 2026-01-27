Eine Bezirkshauptstadt verkommt zur Geisterstadt

Raus aus dem Jammertal

„Mir tut diese Abwärtsspirale im Herzen weh! Aber ich allein kann nichts bewegen. Schon gar nicht, wenn die Einkaufszentren privaten Investoren gehören. Auch Immobilienbesitzern kann ich nicht vorschreiben, dass sie leerstehende Geschäftslokale neu verpachten müssen, wenn darüber Mieter wohnen, die sich über Lärm beschweren“, seufzt Mattersburgs SP-Bürgermeisterin Claudia Schlager.

Sie kann verstehen, dass die Bürger in ihrer Stadt immer unzufriedener werden. Doch Jammern allein sei keine Lösung. Man müsse schon auch selbst lokal konsumieren, sagt sie. „Diejenigen, die am lautesten schreien, sieht man halt nirgendwo – weder einkaufen, noch Kaffee trinken oder Mittag essen. Anstatt den stationären Handel zu fördern, unterstützen sie lieber Online-Konzerne“, kritisiert die rote Stadtchefin und ruft die Bevölkerung zu mehr Solidarität auf.