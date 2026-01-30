Traurige Nachrichten: Rotes-Panda-Weibchen tot

Traurige Nachrichten aus dem Wiener Tiergarten Schönbrunn: Wie der Zoo am Freitag mitteilte, starb das Weibchen des Rote-Panda-Paares kürzlich im hohen Alter von 17 Jahren. Es sei „friedlich entschlafen“, so der Zoo.
Das Weibchen starb in der Nacht auf den 10. Jänner, es habe ein „hohes Alter von 17 Jahren“ erreicht. Die durchschnittliche Lebenserwartung der Art liege bei etwa 14 Jahren.
Neue Partnerin für Männchen
„Zum Leben im Zoo gehören leider auch Abschiede“, hieß es vom Tiergarten. Das neun Jahre alte Männchen soll aber nicht allein bleiben: Über das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) wird eine neue Partnerin gesucht. „Ihre Ankunft erwarten wir voraussichtlich im Sommer“, so der Zoo.
Rote Pandas gelten als stark gefährdet. In den Bergwäldern des Himalayas zählen Lebensraumverlust, Wilderei und der zunehmende Tourismus zu den größten Bedrohungen für diese faszinierende Tierart.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.