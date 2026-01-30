Traurige Nachrichten: Rotes-Panda-Weibchen tot

Neue Partnerin für Männchen

„Zum Leben im Zoo gehören leider auch Abschiede“, hieß es vom Tiergarten. Das neun Jahre alte Männchen soll aber nicht allein bleiben: Über das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) wird eine neue Partnerin gesucht. „Ihre Ankunft erwarten wir voraussichtlich im Sommer“, so der Zoo.