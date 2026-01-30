Vorteilswelt
„Hohes Alter erreicht“

Traurige Nachrichten: Rotes-Panda-Weibchen tot

Wien
30.01.2026 11:24
Das Weibchen erreichte ein hohes Alter, es wurde 17 Jahre alt.
Das Weibchen erreichte ein hohes Alter, es wurde 17 Jahre alt.(Bild: APA/DANIEL ZUPANC)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Traurige Nachrichten aus dem Wiener Tiergarten Schönbrunn: Wie der Zoo am Freitag mitteilte, starb das Weibchen des Rote-Panda-Paares kürzlich im hohen Alter von 17 Jahren. Es sei „friedlich entschlafen“, so der Zoo.

Das Weibchen starb in der Nacht auf den 10. Jänner, es habe ein „hohes Alter von 17 Jahren“ erreicht. Die durchschnittliche Lebenserwartung der Art liege bei etwa 14 Jahren.

(Bild: APA/DANIEL ZUPANC)

Neue Partnerin für Männchen
„Zum Leben im Zoo gehören leider auch Abschiede“, hieß es vom Tiergarten. Das neun Jahre alte Männchen soll aber nicht allein bleiben: Über das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) wird eine neue Partnerin gesucht. „Ihre Ankunft erwarten wir voraussichtlich im Sommer“, so der Zoo.

Rote Pandas gelten als stark gefährdet. In den Bergwäldern des Himalayas zählen Lebensraumverlust, Wilderei und der zunehmende Tourismus zu den größten Bedrohungen für diese faszinierende Tierart.

