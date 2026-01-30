Olivia Wilde: Süßes Liebes-Outing auf Instagram

Olivia Wilde ist wieder verliebt! Die Schauspielerin bestätigte das jetzt mit einem vielsagenden Schnappschuss auf Instagram. Und ihr Neuer ist längst kein Unbekannter ...
Auf Instagram veröffentlichte Olivia Wilde eine Bilderreihe von ihrem Wochenende beim Sundance Film Festival in Utah. Zu sehen ist die Schauspielerin auf den Fotos unter anderem mit ihren Schauspiel-Kollegen Seth Rogen und Edward Norton, mit denen sie für den Film „The Invite“ vor der Kamera stand.
In den Armen eines Mannes
Doch ein Schnappschuss sorgte bei den Fans für helle Begeisterung. Denn in die Galerie mischte sich ein Bild, das die 41-Jährige in den Armen eines mysteriösen Mannes zeigt.
Das Foto von Olivia Wilde und ihrem neuen Freund ist in dieser Fotogalerie zu finden:
Um wen es sich dabei handelt? „Us Weekly“ fand es heraus: Es ist niemand Geringeres als Caspar Jopling.
Und der ist längst kein Unbekannter. Der 34-jährige Kunsthändler war nämlich von 2019 bis 2024 mit Sängerin Ellie Goulding verheiratet. Schon seit einigen Monaten wird über eine Liebe zwischen der 41-Jährigen und Joplin getuschelt. Mit diesem Foto machte Wilde den Gerüchten also endlich ein Ende – und ihre neue Liebe offiziell!
Kein Wunder, immerhin soll es zwischen Wilde und Jopling mittlerweile ernst werden, wie ein Insider dem „People“-Magazin verriet: „Er hat sie seiner Familie und seinen Freunden vorgestellt.“
Liebe abseits des Rampenlichts
Fix ist: Wie Wildes Ex Harry Styles ist Joplin Brite und in seinen 30ern, passt also perfekt in das Beuteschema der Hollywood-Schönheit. Außerdem genieße das Paar seine Liebe abseits des Rummels von Los Angeles. Denn bei Dates in Restaurants oder Pubs in London blieben die beiden in den letzten Monaten weitestgehend unter dem Radar der Paparazzi, wie ein Insider der „Daily Mail“ berichtete.
„Dank dieser Pubs konnte Caspar monatelang unbemerkt mit einer weltberühmten Schauspielerin ausgehen“, berichtete die Quelle unlängst der „Mail on Sunday“ und sagte weiter: „Sie bekommen immer die besten Tische – kleine versteckte Plätze in dunklen Ecken, die für Prominente reserviert sind.“
