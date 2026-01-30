Olivia Wilde: Süßes Liebes-Outing auf Instagram

Liebe abseits des Rampenlichts

Fix ist: Wie Wildes Ex Harry Styles ist Joplin Brite und in seinen 30ern, passt also perfekt in das Beuteschema der Hollywood-Schönheit. Außerdem genieße das Paar seine Liebe abseits des Rummels von Los Angeles. Denn bei Dates in Restaurants oder Pubs in London blieben die beiden in den letzten Monaten weitestgehend unter dem Radar der Paparazzi, wie ein Insider der „Daily Mail“ berichtete.