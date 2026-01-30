Sturz vor dem Ziel: Abfahrerin verliert ihren Helm

Kurz nach Nina Ortlieb, die zum Glück unverletzt blieb, stürzte auch Marte Monsen am Freitag in der Crans-Montana-Abfahrt schwer: Bei ihrem Abflug vor dem Ziel verlor die Norwegerin den Helm und musste anschließend mit dem Akja abtransportiert werden.
Große Schrecksekunde im Schlussteil: Bei der letzten Kurve hatte Monsen gar keinen Grip, woraufhin sie ins Fangnetz krachte, hängen blieb und stürzte.
Dabei verlor Monsen sogar den Helm. Danach rutschte sie bis in den Zielbereich. Bange Momente!
Sofort eilte das medizinische Personal zu Monsen, die bei Bewusstsein war und sich aufsetzen konnte. Nähere Informationen zur ihrem Gesundheitszustand gibt es noch nicht.
Auch Vonn gestürzt
Nur wenige Augenblicke später kam auch Lindsey Vonn zu Sturz und landete im Fangnetz. Auch um den US-Superstar gibt‘s kurz vor Olympia nun große Verletzungssorgen.
