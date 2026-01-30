Trump nennt ICE-Todesopfer einen Unruhestifter

Pretti trug den Videoaufnahmen zufolge ein Handy und hatte zwar offenbar eine Pistole bei sich, die er jedoch nicht in der Hand hatte und die die Bundesbediensteten ihm bereits abgenommen hatten, als sie das Feuer eröffneten. Das Vorgehen der Einsatzkräfte in Minneapolis, die dort bereits am 7. Jänner die unbewaffnete Autofahrerin Renee Good erschossen hatten, löste landesweit Empörung und in einigen Städten Proteste aus.