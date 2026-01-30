Alcaraz muss sich während Halbfinale übergeben

Trotz der körperlichen Probleme biss sich Alcaraz durch die nächsten beiden Sätze, die er allerdings beide im Tiebreak an Zverev abgeben musste. Im entscheidenden fünften Satz wurde der Kampf des jungen Spaniers schließlich belohnt. Nachdem er bereits mit einem Break hinten gelegen war, zog Alcaraz nach über fünf Stunden tatsächlich noch mit 6:4, 7:6(5), 6:7(3), 6:7(4) und 7:5 in sein erstes Endspiel in Melbourne ein.