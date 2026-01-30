Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tennis-Hitzeschlacht

Alcaraz muss sich während Halbfinale übergeben

Tennis
30.01.2026 10:17
Carlos Alcaraz hatte im Semifinale gegen Alexander Zverev zu kämpfen.
Carlos Alcaraz hatte im Semifinale gegen Alexander Zverev zu kämpfen.(Bild: AFP/MARTIN KEEP)
Porträt von Anatol Szadeczky-Kardoss
Von Anatol Szadeczky-Kardoss

Krämpfe und Kreislaufprobleme machten Carlos Alcaraz im Halbfinale der Australian Open ordentlich zu schaffen. Wie der Spanier seiner Box im dritten Satz erklärte, habe er sich im Timeout sogar übergeben müssen.  

0 Kommentare

Bei knapp 30 Grad trat Alcaraz Alexander Zverev in der Rod Laver Arena gegenüber und erwischte einen Start nach Plan. Nachdem er sich im ersten Satz mit 6:4 gegen den Deutschen durchsetzen konnte, entschied die Nummer eins der Tenniswelt auch Satz Nummer zwei im Tiebreak für sich. 

Im dritten Durchgang jedoch machten körperliche Beschwerden dem Spanier zu schaffen, neben Krämpfen dürfte Alcaraz auch die enorme Hitze zugesetzt haben. 

Lesen Sie auch:
Carlos Alcaraz steht im Finale!
Zuerst Aufregung, dann
Zverev geschlagen! Alcaraz nach Krimi im Finale
30.01.2026

Zverev flucht
Erst bat der 22-Jährige seine Box um Rat, ob er denn etwas nehmen sollte, da er sich übergeben habe. Wenige Minuten später versuchte er, sich die Krämpfe aus den Schenkeln zu dehnen und sah sich schließlich zu einem Medical Timeout gezwungen – ganz zum Unmut seines Gegners ...

Trotz der körperlichen Probleme biss sich Alcaraz durch die nächsten beiden Sätze, die er allerdings beide im Tiebreak an Zverev abgeben musste. Im entscheidenden fünften Satz wurde der Kampf des jungen Spaniers schließlich belohnt. Nachdem er bereits mit einem Break hinten gelegen war, zog Alcaraz nach über fünf Stunden tatsächlich noch mit 6:4, 7:6(5), 6:7(3), 6:7(4) und 7:5 in sein erstes Endspiel in Melbourne ein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
168.692 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
126.391 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Ausland
Virus-Ausbruch in Indien: Ganz Asien alarmiert
107.602 mal gelesen
Kontrollen am Suvarnabhumi International Airport in Thailand 

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf