Alcaraz muss sich während Halbfinale übergeben

Krämpfe und Kreislaufprobleme machten Carlos Alcaraz im Halbfinale der Australian Open ordentlich zu schaffen. Wie der Spanier seiner Box im dritten Satz erklärte, habe er sich im Timeout sogar übergeben müssen.
Bei knapp 30 Grad trat Alcaraz Alexander Zverev in der Rod Laver Arena gegenüber und erwischte einen Start nach Plan. Nachdem er sich im ersten Satz mit 6:4 gegen den Deutschen durchsetzen konnte, entschied die Nummer eins der Tenniswelt auch Satz Nummer zwei im Tiebreak für sich.
Im dritten Durchgang jedoch machten körperliche Beschwerden dem Spanier zu schaffen, neben Krämpfen dürfte Alcaraz auch die enorme Hitze zugesetzt haben.
Zverev flucht
Erst bat der 22-Jährige seine Box um Rat, ob er denn etwas nehmen sollte, da er sich übergeben habe. Wenige Minuten später versuchte er, sich die Krämpfe aus den Schenkeln zu dehnen und sah sich schließlich zu einem Medical Timeout gezwungen – ganz zum Unmut seines Gegners ...
Trotz der körperlichen Probleme biss sich Alcaraz durch die nächsten beiden Sätze, die er allerdings beide im Tiebreak an Zverev abgeben musste. Im entscheidenden fünften Satz wurde der Kampf des jungen Spaniers schließlich belohnt. Nachdem er bereits mit einem Break hinten gelegen war, zog Alcaraz nach über fünf Stunden tatsächlich noch mit 6:4, 7:6(5), 6:7(3), 6:7(4) und 7:5 in sein erstes Endspiel in Melbourne ein.
