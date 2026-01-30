„High Protein“-Produkte häufiger im Einkaufskorb

Die Nachfrage nach sogenannten High-Protein-Produkten ist in Österreich hoch, immer häufiger landen diese im Einkaufswagerl. Beliebt sind Joghurts, Riegel und Co. vor allem als eiweißreicher Snack zwischendurch.
Laut einer am Freitag veröffentlichten Umfrage des IMAS-Instituts konsumiert rund ein Drittel der Bevölkerung mindestens einmal pro Woche Eiweißriegel, Proteinjoghurts oder -puddings. Acht Prozent greifen sogar täglich zu solchen Produkten. 37 Prozent der Befragten geben an, derartige Eiweißprodukte nie zu kaufen.
35 Prozent halten High-Protein-Produkte für gesund, 25 Prozent für ungesund. Unter den regelmäßigen Konsumenten ist die Einschätzung bezüglich gesundheitlichem Nutzen naturgemäß besser: Von ihnen glauben 70 Prozent, dass diese Produkte gesund sind.
Ein Drittel anfällig für Ernährungstrends
Jene Befragten, die regelmäßig High-Protein-Produkte konsumieren, wurden von IMAS nach ihren Motiven gefragt: 48 Prozent von ihnen sehen darin einen praktischen Snack für zwischendurch, 47 Prozent kaufen sie wegen des Geschmacks und 31 Prozent, um länger satt zu bleiben. Erst auf Rang vier kommt das Argument Gesundheit.
Foodwatch weist man darauf hin, dass es sich bei Proteinriegeln oft um hoch verarbeitete Lebensmittel handelt, die Proteinpulver, Süßstoffe und Zusatzstoffe beinhalten. Bei Joghurts oder Puddings wird oft günstiges Molkepulver zugesetzt, um den Eiweißgehalt zu steigern und deutlich mehr Geld für das Produkt verlangen zu können. Dabei beinhalten Milchprodukte ohnehin bereits viel Eiweiß, und auch Sportler könnten ihren Bedarf mit ausgewogener Ernährung decken.
24 Prozent erhoffen sich davon eine Unterstützung des Muskelaufbaus oder ihres Trainings und 13 Prozent nehmen sie im Rahmen einer Diät zu sich. 33 Prozent lassen sich beim Einkauf laut ihrer Selbsteinschätzung von Ernährungstrends wie „high protein“, „low carb“ oder „vegan“ beeinflussen, 38 Prozent bestreiten das.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.