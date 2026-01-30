„High Protein“-Produkte häufiger im Einkaufskorb

Foodwatch weist man darauf hin, dass es sich bei Proteinriegeln oft um hoch verarbeitete Lebensmittel handelt, die Proteinpulver, Süßstoffe und Zusatzstoffe beinhalten. Bei Joghurts oder Puddings wird oft günstiges Molkepulver zugesetzt, um den Eiweißgehalt zu steigern und deutlich mehr Geld für das Produkt verlangen zu können. Dabei beinhalten Milchprodukte ohnehin bereits viel Eiweiß, und auch Sportler könnten ihren Bedarf mit ausgewogener Ernährung decken.