Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Als Snack beliebt

„High Protein“-Produkte häufiger im Einkaufskorb

Fitness
30.01.2026 08:57
Laut EU-Verordnung darf ein Lebensmittel als „Proteinquelle“ bezeichnet werden, wenn mindestens ...
Laut EU-Verordnung darf ein Lebensmittel als „Proteinquelle“ bezeichnet werden, wenn mindestens zwölf Prozent der Nährstoffe Eiweiße sind, ab 20 Prozent ist die Bezeichnung „High Protein“ zulässig.(Bild: HelgaQ - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Nachfrage nach sogenannten High-Protein-Produkten ist in Österreich hoch, immer häufiger landen diese im Einkaufswagerl. Beliebt sind Joghurts, Riegel und Co. vor allem als eiweißreicher Snack zwischendurch.

0 Kommentare

Laut einer am Freitag veröffentlichten Umfrage des IMAS-Instituts konsumiert rund ein Drittel der Bevölkerung mindestens einmal pro Woche Eiweißriegel, Proteinjoghurts oder -puddings. Acht Prozent greifen sogar täglich zu solchen Produkten. 37 Prozent der Befragten geben an, derartige Eiweißprodukte nie zu kaufen.

35 Prozent halten High-Protein-Produkte für gesund, 25 Prozent für ungesund. Unter den regelmäßigen Konsumenten ist die Einschätzung bezüglich gesundheitlichem Nutzen naturgemäß besser: Von ihnen glauben 70 Prozent, dass diese Produkte gesund sind.

Lesen Sie auch:
Milchprodukte tragen nicht immer zu einer gesunden Ernährung bei.
Lust auf Süßes steigt
High-Protein-Produkte als Süßstofffalle!
15.07.2025

Ein Drittel anfällig für Ernährungstrends
Jene Befragten, die regelmäßig High-Protein-Produkte konsumieren, wurden von IMAS nach ihren Motiven gefragt: 48 Prozent von ihnen sehen darin einen praktischen Snack für zwischendurch, 47 Prozent kaufen sie wegen des Geschmacks und 31 Prozent, um länger satt zu bleiben. Erst auf Rang vier kommt das Argument Gesundheit.

Oft Zuckerfalle

Foodwatch weist man darauf hin, dass es sich bei Proteinriegeln oft um hoch verarbeitete Lebensmittel handelt, die Proteinpulver, Süßstoffe und Zusatzstoffe beinhalten. Bei Joghurts oder Puddings wird oft günstiges Molkepulver zugesetzt, um den Eiweißgehalt zu steigern und deutlich mehr Geld für das Produkt verlangen zu können. Dabei beinhalten Milchprodukte ohnehin bereits viel Eiweiß, und auch Sportler könnten ihren Bedarf mit ausgewogener Ernährung decken. 

24 Prozent erhoffen sich davon eine Unterstützung des Muskelaufbaus oder ihres Trainings und 13 Prozent nehmen sie im Rahmen einer Diät zu sich. 33 Prozent lassen sich beim Einkauf laut ihrer Selbsteinschätzung von Ernährungstrends wie „high protein“, „low carb“ oder „vegan“ beeinflussen, 38 Prozent bestreiten das.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kamrad über Österreich
„Was mir besonders gefällt? Euer trockener Humor!“
Fogle von Donnerstag
Der Sesseltag: Kräftigende Übungen im Sitzen
Message, Macht, Medien
Horx: „Habe seit US-Wahl alles in Gold gesteckt“
Folge von Mittwoch
Ein guter Tag, um aktiv zu werden: Gehen wir’s  an
Mölzer über Trump:
„Die regelbasierte Weltordnung ist vorbei“
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
161.129 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
126.020 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Ausland
Virus-Ausbruch in Indien: Ganz Asien alarmiert
107.586 mal gelesen
Kontrollen am Suvarnabhumi International Airport in Thailand 
Mehr Fitness
Als Snack beliebt
„High Protein“-Produkte häufiger im Einkaufskorb
Fogle von Donnerstag
Der Sesseltag: Kräftigende Übungen im Sitzen
Folge von Mittwoch
Ein guter Tag, um aktiv zu werden: Gehen wir’s  an
Folge von Dienstag
Nach Bewegung fühlt sich der Tag so viel besser an
Folge von Montag
Turnen mit Geburtstagskind Philipp: Alles Gute!

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf